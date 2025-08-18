Rohkem infot SN2

Omron logo

Omron hind (SN2)

Loendis mitteolevad

1 SN2/USD reaalajas hind:

$1.2
$1.2$1.2
-5.40%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
Omron (SN2) reaalajas hinnagraafik
Omron (SN2) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 1.19
$ 1.19$ 1.19
24 h madal
$ 1.29
$ 1.29$ 1.29
24 h kõrge

$ 1.19
$ 1.19$ 1.19

$ 1.29
$ 1.29$ 1.29

$ 5.58
$ 5.58$ 5.58

$ 1.19
$ 1.19$ 1.19

+0.74%

-5.42%

-4.86%

-4.86%

Omron (SN2) reaalajas hind on $1.2. Viimase 24 tunni jooksul SN2 kaubeldud madalaim $ 1.19 ja kõrgeim $ 1.29 näitab aktiivset turu volatiivsust. SN2kõigi aegade kõrgeim hind on $ 5.58 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 1.19.

Lüliajalise tootluse osas on SN2 muutunud +0.74% viimase tunni jooksul, -5.42% 24 tunni vältel -4.86% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Omron (SN2) – turuteave

$ 2.65M
$ 2.65M$ 2.65M

--
----

$ 2.65M
$ 2.65M$ 2.65M

2.23M
2.23M 2.23M

2,232,096.20150451
2,232,096.20150451 2,232,096.20150451

Omron praegune turukapitalisatsioon on $ 2.65M -- 24 tunnise kauplemismahuga. SN2 ringlev varu on 2.23M, mille koguvaru on 2232096.20150451. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 2.65M.

Omron (SN2) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Omron ja USD hinnamuutus $ -0.068624210358744.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Omron ja USD hinnamuutus $ -0.6371779200.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Omron ja USD hinnamuutus $ -0.7562488800.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Omron ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.068624210358744-5.42%
30 päeva$ -0.6371779200-53.09%
60 päeva$ -0.7562488800-63.02%
90 päeva$ 0--

Mis on Omron (SN2)

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Omron (SN2) allikas

Ametlik veebisait

Omron hinna ennustus (USD)

Kui palju on Omron (SN2) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Omron (SN2) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Omron nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Omron hinna ennustust kohe!

SN2 kohalike valuutade suhtes

Omron (SN2) tokenoomika

Omron (SN2) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet SN2 tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Omron (SN2) kohta

Kui palju on Omron (SN2) tänapäeval väärt?
Reaalajas SN2 hind USD on 1.2 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune SN2/USD hind?
Praegune hind SN2/USD on $ 1.2. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Omron turukapitalisatsioon?
SN2 turukapitalisatsioon on $ 2.65M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on SN2 ringlev varu?
SN2 ringlev varu on 2.23M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim SN2 (ATH) hind?
SN2 saavutab ATH hinna summas 5.58 USD.
Mis oli kõigi aegade SN2 madalaim (ATL) hind?
SN2 nägi ATL hinda summas 1.19 USD.
Milline on SN2 kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine SN2 kauplemismaht on -- USD.
Kas SN2 sel aastal kõrgemale ka suundub?
SN2 võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake SN2 hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 12:42:24 (UTC+8)

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.