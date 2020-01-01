OmniTensor (OMNIT) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi OmniTensor (OMNIT) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

OmniTensor (OMNIT) teave OmniTensor is a decentralized AI platform that combines blockchain technology with community-driven contributions to build, deploy and operate AI-powered decentralized applications (dApps). It allows users to share unused GPU resources, contributing to a global compute network for AI training and inference. Developers benefit from pre-configured AI models, SDKs and high-quality data layers, enabling rapid development of AI dApps with cost efficiency and scalability. OmniTensor utilizes its native OMNIT token for rewards, payments and governance, fostering an inclusive ecosystem where businesses, developers and contributors collaborate to shape the future of AI. Ametlik veebisait: https://omnitensor.io Valge raamat: https://docs.omnitensor.io

OmniTensor (OMNIT) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage OmniTensor (OMNIT) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 17.38K $ 17.38K $ 17.38K Koguvaru: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ringlev varu: $ 397.52M $ 397.52M $ 397.52M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 43.72K $ 43.72K $ 43.72K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00232157 $ 0.00232157 $ 0.00232157 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave OmniTensor (OMNIT) hinna kohta

OmniTensor (OMNIT) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud OmniTensor (OMNIT) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate OMNIT tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: OMNIT tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate OMNIT tokeni tokenoomikat, avastage OMNIT tokeni reaalajas hinda!

OMNIT – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu OMNIT võiks suunduda? Meie OMNIT hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet.

