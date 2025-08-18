Mis on OmniTensor (OMNIT)

OmniTensor is a decentralized AI platform that combines blockchain technology with community-driven contributions to build, deploy and operate AI-powered decentralized applications (dApps). It allows users to share unused GPU resources, contributing to a global compute network for AI training and inference. Developers benefit from pre-configured AI models, SDKs and high-quality data layers, enabling rapid development of AI dApps with cost efficiency and scalability. OmniTensor utilizes its native OMNIT token for rewards, payments and governance, fostering an inclusive ecosystem where businesses, developers and contributors collaborate to shape the future of AI.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse OmniTensor (OMNIT) allikas Valge raamat Ametlik veebisait

OmniTensor hinna ennustus (USD)

Kui palju on OmniTensor (OMNIT) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie OmniTensor (OMNIT) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida OmniTensor nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake OmniTensor hinna ennustust kohe!

OMNIT kohalike valuutade suhtes

Proovige konverterit

OmniTensor (OMNIT) tokenoomika

OmniTensor (OMNIT) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet OMNIT tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse OmniTensor (OMNIT) kohta Kui palju on OmniTensor (OMNIT) tänapäeval väärt? Reaalajas OMNIT hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune OMNIT/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind OMNIT/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on OmniTensor turukapitalisatsioon? OMNIT turukapitalisatsioon on $ 17.38K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on OMNIT ringlev varu? OMNIT ringlev varu on 397.52M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim OMNIT (ATH) hind? OMNIT saavutab ATH hinna summas 0.00232157 USD . Mis oli kõigi aegade OMNIT madalaim (ATL) hind? OMNIT nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on OMNIT kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine OMNIT kauplemismaht on -- USD . Kas OMNIT sel aastal kõrgemale ka suundub? OMNIT võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake OMNIT hinna ennustust

OmniTensor (OMNIT) Olulised valdkonna uudised