OmniMinds (OMNIS) teave OmniMinds is building the foundation for powerful computer-use agents through crowdsourced action datasets, open-source tools, and frontier agent models. We want to improve the world by providing amazing computer-use agents. Users can record their everyday computer tasks to train AI models and earn $OMNIS tokens. High-quality demonstrations earn more per task, rewarding expert skill. You can complete simple tasks like: ordering food or browsing websites Earn rewards for each quality demonstration uploaded Help build better AI assistants through your contributions Ametlik veebisait: https://omniminds.ai/ Ostke OMNIS kohe!

Turukapital: $ 287.94K
Koguvaru: $ 999.79M
Ringlev varu: $ 999.79M
FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 287.94K
Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00103322
Kõigi aegade madalaim: $ 0
Praegune hind: $ 0.00028675
Lisateave OmniMinds (OMNIS) hinna kohta

OmniMinds (OMNIS) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud OmniMinds (OMNIS) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate OMNIS tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: OMNIS tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate OMNIS tokeni tokenoomikat, avastage OMNIS tokeni reaalajas hinda!

OMNIS – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu OMNIS võiks suunduda? Meie OMNIS hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake OMNIS tokeni hinna ennustust kohe!

