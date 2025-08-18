Rohkem infot OMNIS

1 OMNIS/USD reaalajas hind:

$0.0003043
$0.0003043
-2.10%1D
OmniMinds (OMNIS) reaalajas hinnagraafik
OmniMinds (OMNIS) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.00029993
$ 0.00029993
24 h madal
$ 0.00034644
$ 0.00034644
24 h kõrge

$ 0.00029993
$ 0.00029993

$ 0.00034644
$ 0.00034644

$ 0.00103322
$ 0.00103322

$ 0.00021855
$ 0.00021855

-0.49%

-2.30%

+5.46%

+5.46%

OmniMinds (OMNIS) reaalajas hind on $0.00030382. Viimase 24 tunni jooksul OMNIS kaubeldud madalaim $ 0.00029993 ja kõrgeim $ 0.00034644 näitab aktiivset turu volatiivsust. OMNISkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.00103322 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00021855.

Lüliajalise tootluse osas on OMNIS muutunud -0.49% viimase tunni jooksul, -2.30% 24 tunni vältel +5.46% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

OmniMinds (OMNIS) – turuteave

$ 302.16K
$ 302.16K

--
--

$ 302.16K
$ 302.16K

999.79M
999.79M

999,785,613.533006
999,785,613.533006

OmniMinds praegune turukapitalisatsioon on $ 302.16K -- 24 tunnise kauplemismahuga. OMNIS ringlev varu on 999.79M, mille koguvaru on 999785613.533006. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 302.16K.

OmniMinds (OMNIS) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse OmniMinds ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse OmniMinds ja USD hinnamuutus $ -0.0000337743.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse OmniMinds ja USD hinnamuutus $ -0.0001724338.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse OmniMinds ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-2.30%
30 päeva$ -0.0000337743-11.11%
60 päeva$ -0.0001724338-56.75%
90 päeva$ 0--

Mis on OmniMinds (OMNIS)

OmniMinds is building the foundation for powerful computer-use agents through crowdsourced action datasets, open-source tools, and frontier agent models. We want to improve the world by providing amazing computer-use agents. Users can record their everyday computer tasks to train AI models and earn $OMNIS tokens. High-quality demonstrations earn more per task, rewarding expert skill. You can complete simple tasks like: ordering food or browsing websites Earn rewards for each quality demonstration uploaded Help build better AI assistants through your contributions

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse OmniMinds (OMNIS) allikas

Ametlik veebisait

OmniMinds hinna ennustus (USD)

Kui palju on OmniMinds (OMNIS) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie OmniMinds (OMNIS) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida OmniMinds nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake OmniMinds hinna ennustust kohe!

OMNIS kohalike valuutade suhtes

OmniMinds (OMNIS) tokenoomika

OmniMinds (OMNIS) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet OMNIS tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse OmniMinds (OMNIS) kohta

Kui palju on OmniMinds (OMNIS) tänapäeval väärt?
Reaalajas OMNIS hind USD on 0.00030382 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune OMNIS/USD hind?
Praegune hind OMNIS/USD on $ 0.00030382. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on OmniMinds turukapitalisatsioon?
OMNIS turukapitalisatsioon on $ 302.16K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on OMNIS ringlev varu?
OMNIS ringlev varu on 999.79M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim OMNIS (ATH) hind?
OMNIS saavutab ATH hinna summas 0.00103322 USD.
Mis oli kõigi aegade OMNIS madalaim (ATL) hind?
OMNIS nägi ATL hinda summas 0.00021855 USD.
Milline on OMNIS kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine OMNIS kauplemismaht on -- USD.
Kas OMNIS sel aastal kõrgemale ka suundub?
OMNIS võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake OMNIS hinna ennustust.
Lehekülga viimati uuendatud: 2025-08-18 15:03:23 (UTC+8)

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.