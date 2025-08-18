Mis on OmniMinds (OMNIS)

OmniMinds is building the foundation for powerful computer-use agents through crowdsourced action datasets, open-source tools, and frontier agent models. We want to improve the world by providing amazing computer-use agents. Users can record their everyday computer tasks to train AI models and earn $OMNIS tokens. High-quality demonstrations earn more per task, rewarding expert skill. You can complete simple tasks like: ordering food or browsing websites Earn rewards for each quality demonstration uploaded Help build better AI assistants through your contributions

Üksuse OmniMinds (OMNIS) allikas Ametlik veebisait

OmniMinds hinna ennustus (USD)

OMNIS kohalike valuutade suhtes

OmniMinds (OMNIS) tokenoomika

OmniMinds (OMNIS) tokenoomika

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse OmniMinds (OMNIS) kohta Kui palju on OmniMinds (OMNIS) tänapäeval väärt? Reaalajas OMNIS hind USD on 0.00030382 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune OMNIS/USD hind? $ 0.00030382 . Milline on OmniMinds turukapitalisatsioon? OMNIS turukapitalisatsioon on $ 302.16K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on OMNIS ringlev varu? OMNIS ringlev varu on 999.79M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim OMNIS (ATH) hind? OMNIS saavutab ATH hinna summas 0.00103322 USD . Mis oli kõigi aegade OMNIS madalaim (ATL) hind? OMNIS nägi ATL hinda summas 0.00021855 USD . Milline on OMNIS kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine OMNIS kauplemismaht on -- USD .

OmniMinds (OMNIS) Olulised valdkonna uudised