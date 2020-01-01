Omira (OMIRA) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Omira (OMIRA) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Omira (OMIRA) teave Omira Labs is an organization focused on applying predictive intelligence within DeFi. The first and most practical application of Omira's technology is the Omira B.B4 model, which delivers sentiment-driven price predictions on specified assets. $OMIRA is the native currency of Omira Labs - its holders gain unrestricted access to Omira's predictive models and are entitled to earning opportunities related to revenue streams and collaborative model training programs. Ametlik veebisait: https://omira.tech Valge raamat: https://omira-documentations.gitbook.io/omira-documentations Ostke OMIRA kohe!

Omira (OMIRA) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Omira (OMIRA) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 74.22K $ 74.22K $ 74.22K Koguvaru: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Ringlev varu: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 74.22K $ 74.22K $ 74.22K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.105635 $ 0.105635 $ 0.105635 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00069457 $ 0.00069457 $ 0.00069457 Praegune hind: $ 0.00074419 $ 0.00074419 $ 0.00074419 Lisateave Omira (OMIRA) hinna kohta

Omira (OMIRA) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Omira (OMIRA) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate OMIRA tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: OMIRA tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate OMIRA tokeni tokenoomikat, avastage OMIRA tokeni reaalajas hinda!

OMIRA – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu OMIRA võiks suunduda? Meie OMIRA hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake OMIRA tokeni hinna ennustust kohe!

