Omira logo

Omira hind (OMIRA)

Loendis mitteolevad

1 OMIRA/USD reaalajas hind:

$0.00084366
$0.00084366
-27.00%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
Omira (OMIRA) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 15:03:17 (UTC+8)

Omira (OMIRA) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.00084021
$ 0.00084021
24 h madal
$ 0.00117631
$ 0.00117631
24 h kõrge

$ 0.00084021
$ 0.00084021

$ 0.00117631
$ 0.00117631

$ 0.105635
$ 0.105635

$ 0.00069457
$ 0.00069457

-1.45%

-27.16%

-62.34%

-62.34%

Omira (OMIRA) reaalajas hind on $0.00084259. Viimase 24 tunni jooksul OMIRA kaubeldud madalaim $ 0.00084021 ja kõrgeim $ 0.00117631 näitab aktiivset turu volatiivsust. OMIRAkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.105635 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00069457.

Lüliajalise tootluse osas on OMIRA muutunud -1.45% viimase tunni jooksul, -27.16% 24 tunni vältel -62.34% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Omira (OMIRA) – turuteave

$ 84.26K
$ 84.26K

--
--

$ 84.26K
$ 84.26K

100.00M
100.00M

100,000,000.0
100,000,000.0

Omira praegune turukapitalisatsioon on $ 84.26K -- 24 tunnise kauplemismahuga. OMIRA ringlev varu on 100.00M, mille koguvaru on 100000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 84.26K.

Omira (OMIRA) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Omira ja USD hinnamuutus $ -0.000314216761780604.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Omira ja USD hinnamuutus $ -0.0007424086.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Omira ja USD hinnamuutus $ -0.0007799901.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Omira ja USD hinnamuutus $ -0.020480954036668328.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.000314216761780604-27.16%
30 päeva$ -0.0007424086-88.11%
60 päeva$ -0.0007799901-92.57%
90 päeva$ -0.020480954036668328-96.04%

Mis on Omira (OMIRA)

Omira Labs is an organization focused on applying predictive intelligence within DeFi. The first and most practical application of Omira's technology is the Omira B.B4 model, which delivers sentiment-driven price predictions on specified assets. $OMIRA is the native currency of Omira Labs - its holders gain unrestricted access to Omira's predictive models and are entitled to earning opportunities related to revenue streams and collaborative model training programs.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Omira (OMIRA) allikas

Valge raamat
Ametlik veebisait

Omira hinna ennustus (USD)

Kui palju on Omira (OMIRA) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Omira (OMIRA) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Omira nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Omira hinna ennustust kohe!

OMIRA kohalike valuutade suhtes

Omira (OMIRA) tokenoomika

Omira (OMIRA) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet OMIRA tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Omira (OMIRA) kohta

Kui palju on Omira (OMIRA) tänapäeval väärt?
Reaalajas OMIRA hind USD on 0.00084259 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune OMIRA/USD hind?
Praegune hind OMIRA/USD on $ 0.00084259. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Omira turukapitalisatsioon?
OMIRA turukapitalisatsioon on $ 84.26K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on OMIRA ringlev varu?
OMIRA ringlev varu on 100.00M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim OMIRA (ATH) hind?
OMIRA saavutab ATH hinna summas 0.105635 USD.
Mis oli kõigi aegade OMIRA madalaim (ATL) hind?
OMIRA nägi ATL hinda summas 0.00069457 USD.
Milline on OMIRA kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine OMIRA kauplemismaht on -- USD.
Kas OMIRA sel aastal kõrgemale ka suundub?
OMIRA võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake OMIRA hinna ennustust.
