OMEGA hind (OMEGA)

1 OMEGA/USD reaalajas hind:

$0.00018303
-6.80%1D
OMEGA (OMEGA) reaalajas hinnagraafik
OMEGA (OMEGA) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.00017854
24 h madal
$ 0.00020238
24 h kõrge

$ 0.00017854
$ 0.00020238
$ 0.00487617
$ 0.00013719
+0.16%

-8.86%

-9.98%

-9.98%

OMEGA (OMEGA) reaalajas hind on $0.00018333. Viimase 24 tunni jooksul OMEGA kaubeldud madalaim $ 0.00017854 ja kõrgeim $ 0.00020238 näitab aktiivset turu volatiivsust. OMEGAkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.00487617 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00013719.

Lüliajalise tootluse osas on OMEGA muutunud +0.16% viimase tunni jooksul, -8.86% 24 tunni vältel -9.98% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

OMEGA (OMEGA) – turuteave

$ 183.19K
--
$ 183.19K
1.00B
1,000,000,000.0
OMEGA praegune turukapitalisatsioon on $ 183.19K -- 24 tunnise kauplemismahuga. OMEGA ringlev varu on 1.00B, mille koguvaru on 1000000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 183.19K.

OMEGA (OMEGA) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse OMEGA ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse OMEGA ja USD hinnamuutus $ -0.0000958563.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse OMEGA ja USD hinnamuutus $ -0.0000408321.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse OMEGA ja USD hinnamuutus $ -0.00005395741031420073.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-8.86%
30 päeva$ -0.0000958563-52.28%
60 päeva$ -0.0000408321-22.27%
90 päeva$ -0.00005395741031420073-22.73%

Mis on OMEGA (OMEGA)

OMEGA is more than a meme coin—it’s a movement fueled by energy and loyalty. The culture, real-life experiences, and brand are all powered by the dedicated fellowship of its community, with generous rewards for those who join. OMEGA is the demon you worship, a mischievous presence whispering in your ear, urging you toward thrilling pursuits. Those who follow OMEGA are rewarded, for the true ALPHA has always been OMEGA.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse OMEGA (OMEGA) allikas

OMEGA hinna ennustus (USD)

Kui palju on OMEGA (OMEGA) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie OMEGA (OMEGA) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida OMEGA nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake OMEGA hinna ennustust kohe!

OMEGA kohalike valuutade suhtes

OMEGA (OMEGA) tokenoomika

OMEGA (OMEGA) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet OMEGA tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse OMEGA (OMEGA) kohta

Kui palju on OMEGA (OMEGA) tänapäeval väärt?
Reaalajas OMEGA hind USD on 0.00018333 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune OMEGA/USD hind?
Praegune hind OMEGA/USD on $ 0.00018333. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on OMEGA turukapitalisatsioon?
OMEGA turukapitalisatsioon on $ 183.19K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on OMEGA ringlev varu?
OMEGA ringlev varu on 1.00B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim OMEGA (ATH) hind?
OMEGA saavutab ATH hinna summas 0.00487617 USD.
Mis oli kõigi aegade OMEGA madalaim (ATL) hind?
OMEGA nägi ATL hinda summas 0.00013719 USD.
Milline on OMEGA kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine OMEGA kauplemismaht on -- USD.
Kas OMEGA sel aastal kõrgemale ka suundub?
OMEGA võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake OMEGA hinna ennustust.
