Olyn by Virtuals (OLYN) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Olyn by Virtuals (OLYN) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 778.84K $ 778.84K $ 778.84K Koguvaru: $ 999.77M $ 999.77M $ 999.77M Ringlev varu: $ 999.77M $ 999.77M $ 999.77M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 778.84K $ 778.84K $ 778.84K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00579679 $ 0.00579679 $ 0.00579679 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.00077902 $ 0.00077902 $ 0.00077902 Lisateave Olyn by Virtuals (OLYN) hinna kohta

Olyn by Virtuals (OLYN) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Olyn by Virtuals (OLYN) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate OLYN tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: OLYN tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate OLYN tokeni tokenoomikat, avastage OLYN tokeni reaalajas hinda!

