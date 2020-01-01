OliXRP (OLX) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi OliXRP (OLX) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

OliXRP (OLX) teave OLX is a utility token on the XRP Ledger powering a trader-centric ecosystem built around real tools and rewards. It grants access to premium indicators (JMS and MAC), private Discord membership, and special trading features. Alongside OLX, the CFH token allows liquidity providers to earn monthly XRP rewards. Together, OLX and CFH create a sustainable, reward-based environment for serious retail traders using technical tools—not hype. Ametlik veebisait: https://whop.com/crypto-oli-club/ Ostke OLX kohe!

OliXRP (OLX) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage OliXRP (OLX) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 47.61K $ 47.61K $ 47.61K Koguvaru: $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M Ringlev varu: $ 5.90M $ 5.90M $ 5.90M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 80.70K $ 80.70K $ 80.70K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.061488 $ 0.061488 $ 0.061488 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00723126 $ 0.00723126 $ 0.00723126 Praegune hind: $ 0.00815463 $ 0.00815463 $ 0.00815463 Lisateave OliXRP (OLX) hinna kohta

OliXRP (OLX) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud OliXRP (OLX) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate OLX tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: OLX tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate OLX tokeni tokenoomikat, avastage OLX tokeni reaalajas hinda!

OLX – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu OLX võiks suunduda? Meie OLX hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake OLX tokeni hinna ennustust kohe!

