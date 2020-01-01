Olive Cash (OLIVE) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Olive Cash (OLIVE) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Olive Cash (OLIVE) teave OliveCash is a cross chain Yield Farming project running on Binance Smart Chain Avalanche chain. OliveCash has the goal of fostering AMM, Yeild Farming and DeFi market by facilitating the participation of traditional investors to the Crypto Ecosystem. Expanding the potential market reach requires simple and smooth interfaces as well as easier connections between Fiat and Crypto markets. To increase protocol economical sustainability, we aim at increasing burning fees and defining additional deflationary strategies benefitting holders. Ametlik veebisait: https://olive.cash/ Ostke OLIVE kohe!

Olive Cash (OLIVE) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Olive Cash (OLIVE) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 39.11K $ 39.11K $ 39.11K Koguvaru: $ 51.98M $ 51.98M $ 51.98M Ringlev varu: $ 51.46M $ 51.46M $ 51.46M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 39.50K $ 39.50K $ 39.50K Kõigi aegade kõrgeim: $ 1.6 $ 1.6 $ 1.6 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.00075997 $ 0.00075997 $ 0.00075997 Lisateave Olive Cash (OLIVE) hinna kohta

Olive Cash (OLIVE) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Olive Cash (OLIVE) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate OLIVE tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: OLIVE tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate OLIVE tokeni tokenoomikat, avastage OLIVE tokeni reaalajas hinda!

OLIVE – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu OLIVE võiks suunduda? Meie OLIVE hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake OLIVE tokeni hinna ennustust kohe!

