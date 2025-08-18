Mis on Olive Cash (OLIVE)

OliveCash is a cross chain Yield Farming project running on Binance Smart Chain Avalanche chain. OliveCash has the goal of fostering AMM, Yeild Farming and DeFi market by facilitating the participation of traditional investors to the Crypto Ecosystem. Expanding the potential market reach requires simple and smooth interfaces as well as easier connections between Fiat and Crypto markets. To increase protocol economical sustainability, we aim at increasing burning fees and defining additional deflationary strategies benefitting holders.

Olive Cash hinna ennustus (USD)

Kui palju on Olive Cash (OLIVE) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Olive Cash (OLIVE) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Olive Cash nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

OLIVE kohalike valuutade suhtes

Olive Cash (OLIVE) tokenoomika

Olive Cash (OLIVE) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet OLIVE tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Olive Cash (OLIVE) kohta Kui palju on Olive Cash (OLIVE) tänapäeval väärt? Reaalajas OLIVE hind USD on 0.00079224 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune OLIVE/USD hind? $ 0.00079224 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind OLIVE/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Olive Cash turukapitalisatsioon? OLIVE turukapitalisatsioon on $ 40.65K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on OLIVE ringlev varu? OLIVE ringlev varu on 51.31M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim OLIVE (ATH) hind? OLIVE saavutab ATH hinna summas 1.6 USD . Mis oli kõigi aegade OLIVE madalaim (ATL) hind? OLIVE nägi ATL hinda summas 0.00003136 USD . Milline on OLIVE kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine OLIVE kauplemismaht on -- USD . Kas OLIVE sel aastal kõrgemale ka suundub? OLIVE võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake OLIVE hinna ennustust

