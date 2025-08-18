Rohkem infot OK

Okcash hind (OK)

1 OK/USD reaalajas hind:

$0.00894384
$0.00894384$0.00894384
+99.40%1D
USD
Okcash (OK) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 15:03:10 (UTC+8)

Okcash (OK) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.00425458
$ 0.00425458$ 0.00425458
24 h madal
$ 0.00906219
$ 0.00906219$ 0.00906219
24 h kõrge

$ 0.00425458
$ 0.00425458$ 0.00425458

$ 0.00906219
$ 0.00906219$ 0.00906219

$ 0.7685
$ 0.7685$ 0.7685

$ 0.00001798
$ 0.00001798$ 0.00001798

-0.21%

+99.64%

+91.65%

+91.65%

Okcash (OK) reaalajas hind on $0.0089504. Viimase 24 tunni jooksul OK kaubeldud madalaim $ 0.00425458 ja kõrgeim $ 0.00906219 näitab aktiivset turu volatiivsust. OKkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.7685 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00001798.

Lüliajalise tootluse osas on OK muutunud -0.21% viimase tunni jooksul, +99.64% 24 tunni vältel +91.65% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Okcash (OK) – turuteave

$ 799.90K
$ 799.90K$ 799.90K

--
----

$ 939.79K
$ 939.79K$ 939.79K

89.37M
89.37M 89.37M

105,000,000.0
105,000,000.0 105,000,000.0

Okcash praegune turukapitalisatsioon on $ 799.90K -- 24 tunnise kauplemismahuga. OK ringlev varu on 89.37M, mille koguvaru on 105000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 939.79K.

Okcash (OK) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Okcash ja USD hinnamuutus $ +0.00446718.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Okcash ja USD hinnamuutus $ -0.0000029509.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Okcash ja USD hinnamuutus $ +0.0059583448.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Okcash ja USD hinnamuutus $ +0.002481599326890385.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ +0.00446718+99.64%
30 päeva$ -0.0000029509-0.03%
60 päeva$ +0.0059583448+66.57%
90 päeva$ +0.002481599326890385+38.36%

Mis on Okcash (OK)

OK is open-source; its design is public, nobody owns or controls OK and everyone can take part. Okcash is a decentralized and established hybrid cryptocurrency that started on Nov 24th 2014. OK was mined (PoW-Scrypt) and evolved to be stake-able (PoS-LTSS-Sha256). Okcash is not a security, it never had an ICO, nor any kind of funding rounds. OK is self sustainable and is fully supported by voluntaries (Just like Bitcoin).

Okcash hinna ennustus (USD)

Kui palju on Okcash (OK) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Okcash (OK) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Okcash nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Okcash hinna ennustust kohe!

OK kohalike valuutade suhtes

Okcash (OK) tokenoomika

Okcash (OK) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet OK tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Okcash (OK) kohta

Kui palju on Okcash (OK) tänapäeval väärt?
Reaalajas OK hind USD on 0.0089504 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune OK/USD hind?
Praegune hind OK/USD on $ 0.0089504. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Okcash turukapitalisatsioon?
OK turukapitalisatsioon on $ 799.90K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on OK ringlev varu?
OK ringlev varu on 89.37M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim OK (ATH) hind?
OK saavutab ATH hinna summas 0.7685 USD.
Mis oli kõigi aegade OK madalaim (ATL) hind?
OK nägi ATL hinda summas 0.00001798 USD.
Milline on OK kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine OK kauplemismaht on -- USD.
Kas OK sel aastal kõrgemale ka suundub?
OK võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake OK hinna ennustust.
Okcash (OK) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.