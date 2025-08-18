Mis on okbet (OK)

ok bet is the first fully functional Polymarket betting bot built for Telegram, making it easy to bet on real-world events with friends in group chats. Inspired by bots like Bonkbot and PVP, ok bet combines the fun of social betting with the power of decentralized prediction markets. Users earn points by betting, inviting friends, and holding the native $OK token, which also unlocks reduced trading fees and future rewards. Private keys are securely managed via Google Cloud KMS, and we support seamless bridging between Solana and Polygon. A portion of platform fees funds regular $OK buybacks and burns, creating sustainable value. With built-in exposure to Polymarket's point seasons and a focus on rewarding early adopters, ok bet is redefining how prediction markets are experienced. ok bet.

Üksuse okbet (OK) allikas Valge raamat Ametlik veebisait

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse okbet (OK) kohta Kui palju on okbet (OK) tänapäeval väärt? Reaalajas OK hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune OK/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind OK/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on okbet turukapitalisatsioon? OK turukapitalisatsioon on $ 104.11K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on OK ringlev varu? OK ringlev varu on 999.91M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim OK (ATH) hind? OK saavutab ATH hinna summas 0 USD . Mis oli kõigi aegade OK madalaim (ATL) hind? OK nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on OK kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine OK kauplemismaht on -- USD . Kas OK sel aastal kõrgemale ka suundub? OK võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake OK hinna ennustust

