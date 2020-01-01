OKANE (OKANE) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi OKANE (OKANE) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

OKANE (OKANE) teave Welcome to the fabulous world of OKANE, where wealth meets wagging tails! Inspired by the Japanese word for "money," OKANE is more than just a meme coin; it's a celebration of all things cute, quirky, and oh-so-luxurious. Meet our charming mascot, a pampered pup with a flair for the extravagant. With his sparkling collar and stylish shades, this adorable canine knows how to live the high life. Whether he's lounging in a sun-soaked doggy mansion or attending exclusive puppy parties, our little tycoon embodies the spirit of prosperity and joy. Ametlik veebisait: http://okanesol.com/

OKANE (OKANE) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage OKANE (OKANE) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 17.73K $ 17.73K $ 17.73K Koguvaru: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Ringlev varu: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 17.73K $ 17.73K $ 17.73K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.02878866 $ 0.02878866 $ 0.02878866 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.00017725 $ 0.00017725 $ 0.00017725 Lisateave OKANE (OKANE) hinna kohta

OKANE (OKANE) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud OKANE (OKANE) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate OKANE tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: OKANE tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate OKANE tokeni tokenoomikat, avastage OKANE tokeni reaalajas hinda!

OKANE – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu OKANE võiks suunduda? Meie OKANE hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake OKANE tokeni hinna ennustust kohe!

