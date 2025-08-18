Rohkem infot OIACAT

Oia Oia Cat logo

Oia Oia Cat hind (OIACAT)

Loendis mitteolevad

1 OIACAT/USD reaalajas hind:

--
----
0.00%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt.
USD
Oia Oia Cat (OIACAT) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 23:14:24 (UTC+8)

Oia Oia Cat (OIACAT) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

--

+11.48%

+11.48%

Oia Oia Cat (OIACAT) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul OIACAT kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. OIACATkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on OIACAT muutunud -- viimase tunni jooksul, -- 24 tunni vältel +11.48% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Oia Oia Cat (OIACAT) – turuteave

$ 6.57K
$ 6.57K$ 6.57K

--
----

$ 6.57K
$ 6.57K$ 6.57K

998.88M
998.88M 998.88M

998,876,068.319307
998,876,068.319307 998,876,068.319307

Oia Oia Cat praegune turukapitalisatsioon on $ 6.57K -- 24 tunnise kauplemismahuga. OIACAT ringlev varu on 998.88M, mille koguvaru on 998876068.319307. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 6.57K.

Oia Oia Cat (OIACAT) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Oia Oia Cat ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Oia Oia Cat ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Oia Oia Cat ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Oia Oia Cat ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0--
30 päeva$ 0+13.06%
60 päeva$ 0+17.04%
90 päeva$ 0--

Mis on Oia Oia Cat (OIACAT)

Oia Oia Cat is a memecoin inspired by the viral meme featuring Ethel, a spinning cat beloved by internet fans. This project is built around the charm of the Oia Oia Cat meme, bringing its fun and humor into the crypto world. We’ve partnered with the official Oiacat TikTok creator, who regularly produces new and engaging content to keep the community connected and entertained. By combining the energy of viral internet culture with the accessibility of cryptocurrency, Oia Oia Cat aims to build a unique, fun-loving community for fans of the meme and crypto enthusiasts alike.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Oia Oia Cat (OIACAT) allikas

Ametlik veebisait

Oia Oia Cat hinna ennustus (USD)

Kui palju on Oia Oia Cat (OIACAT) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Oia Oia Cat (OIACAT) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Oia Oia Cat nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Oia Oia Cat hinna ennustust kohe!

OIACAT kohalike valuutade suhtes

Oia Oia Cat (OIACAT) tokenoomika

Oia Oia Cat (OIACAT) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet OIACAT tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Oia Oia Cat (OIACAT) kohta

Kui palju on Oia Oia Cat (OIACAT) tänapäeval väärt?
Reaalajas OIACAT hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune OIACAT/USD hind?
Praegune hind OIACAT/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Oia Oia Cat turukapitalisatsioon?
OIACAT turukapitalisatsioon on $ 6.57K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on OIACAT ringlev varu?
OIACAT ringlev varu on 998.88M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim OIACAT (ATH) hind?
OIACAT saavutab ATH hinna summas 0 USD.
Mis oli kõigi aegade OIACAT madalaim (ATL) hind?
OIACAT nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on OIACAT kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine OIACAT kauplemismaht on -- USD.
Kas OIACAT sel aastal kõrgemale ka suundub?
OIACAT võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake OIACAT hinna ennustust.
Oia Oia Cat (OIACAT) Olulised valdkonna uudised

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.