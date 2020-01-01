OHO Blockchain (OHO) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi OHO Blockchain (OHO) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

OHO Blockchain (OHO) teave OHO Blockchain is a fast, scalable, smart contract capable, EVM compatible, eco-friendly and secure PoA platform with 3-second finality and low fees. It is fully equipped with a variety of universal & user-friendly tools. OHO Coin is the native cryptocurrency for OHO Blockchain, and can be safely kept on OHO wallets, MetaMask or hardware wallets. Using Proof of Authority (POA) consensus, the finality of an OHO transaction is around 3 seconds or less, and each transaction costs around only 0.0001 OHO. Ametlik veebisait: https://www.oho.ai Ostke OHO kohe!

OHO Blockchain (OHO) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage OHO Blockchain (OHO) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 30.21M $ 30.21M $ 30.21M Koguvaru: $ 45.00B $ 45.00B $ 45.00B Ringlev varu: $ 24.14B $ 24.14B $ 24.14B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 56.31M $ 56.31M $ 56.31M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.05413 $ 0.05413 $ 0.05413 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.0012507 $ 0.0012507 $ 0.0012507 Lisateave OHO Blockchain (OHO) hinna kohta

OHO Blockchain (OHO) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud OHO Blockchain (OHO) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate OHO tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: OHO tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate OHO tokeni tokenoomikat, avastage OHO tokeni reaalajas hinda!

OHO – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu OHO võiks suunduda? Meie OHO hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake OHO tokeni hinna ennustust kohe!

