OHO Blockchain (OHO) tokenoomika
OHO Blockchain (OHO) teave
OHO Blockchain is a fast, scalable, smart contract capable, EVM compatible, eco-friendly and secure PoA platform with 3-second finality and low fees. It is fully equipped with a variety of universal & user-friendly tools.
OHO Coin is the native cryptocurrency for OHO Blockchain, and can be safely kept on OHO wallets, MetaMask or hardware wallets. Using Proof of Authority (POA) consensus, the finality of an OHO transaction is around 3 seconds or less, and each transaction costs around only 0.0001 OHO.
OHO Blockchain (OHO) tokenoomika ja hinnaanalüüs
Avastage OHO Blockchain (OHO) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist.
OHO Blockchain (OHO) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud
OHO Blockchain (OHO) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks.
Peamised näitajad ja nende arvutamise viis:
Koguvaru:
Maksimaalne loodud või loodavate OHO tokenite arv.
Ringlev varu:
Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv.
Maksimaalne varu:
OHO tokenite koguarvu range piirang.
FDV (täielikult lahjendatud hindamine):
Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses.
Inflatsiooni määr:
Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist.
Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised?
Suur ringlev varu = suurem likviidsus.
Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal.
Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk.
Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid.
Nüüd, kui te mõistate OHO tokeni tokenoomikat, avastage OHO tokeni reaalajas hinda!
