What is the project about? OGGY INU is a BSC Meme ,$OGGY is a community-driven token that can't be controlled by anyone. We believe in the popularity of OGGY's image, OGGY in Crypto will be widespread and have a chance to become a trend..$OGGY - 2nd Shib or BabyDoge will be born. What makes your project unique? Audit Certik Burn 72,7% Total Supply Swap Dapp Big Marketing Campaign Listed on Bitget CEX Listed on CoinTiger CEX Partnership with BabyDoge Swap History of your project. What’s next for your project? Dapp Released. What can your token be used for? Reflection 5% for Holders.

Oggy Inu (OGGY) tokenoomika

Oggy Inu (OGGY) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet OGGY tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Oggy Inu (OGGY) kohta Kui palju on Oggy Inu (OGGY) tänapäeval väärt? Reaalajas OGGY hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune OGGY/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind OGGY/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Oggy Inu turukapitalisatsioon? OGGY turukapitalisatsioon on $ 193.79K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on OGGY ringlev varu? OGGY ringlev varu on 114,251.65T USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim OGGY (ATH) hind? OGGY saavutab ATH hinna summas 0 USD . Mis oli kõigi aegade OGGY madalaim (ATL) hind? OGGY nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on OGGY kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine OGGY kauplemismaht on -- USD . Kas OGGY sel aastal kõrgemale ka suundub? OGGY võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake OGGY hinna ennustust

