Oggie hind (OGGIE)

Loendis mitteolevad

1 OGGIE/USD reaalajas hind:

$0.00047883
$0.00047883
-24.40%1D
Oggie (OGGIE) reaalajas hinnagraafik
Oggie (OGGIE) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0

$ 0
$ 0

$ 0.00163479
$ 0.00163479

$ 0
$ 0

-1.15%

-24.49%

-21.82%

-21.82%

Oggie (OGGIE) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul OGGIE kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. OGGIEkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.00163479 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on OGGIE muutunud -1.15% viimase tunni jooksul, -24.49% 24 tunni vältel -21.82% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Oggie (OGGIE) – turuteave

$ 479.55K
$ 479.55K

--
--

$ 479.55K
$ 479.55K

1.00B
1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0

Oggie praegune turukapitalisatsioon on $ 479.55K -- 24 tunnise kauplemismahuga. OGGIE ringlev varu on 1.00B, mille koguvaru on 1000000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 479.55K.

Oggie (OGGIE) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Oggie ja USD hinnamuutus $ -0.000155313223014384.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Oggie ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Oggie ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Oggie ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.000155313223014384-24.49%
30 päeva$ 0-36.85%
60 päeva$ 0-58.88%
90 päeva$ 0--

Mis on Oggie (OGGIE)

The $OGGIE token, launched on the Ethereum blockchain, is a community-driven memecoin celebrating the legacy of Oggie the Frog, a character from Robert Crumb’s Big Yum Yum Book. Oggie, an emblem of 1960s countercultural humor, is positioned as the original frog inspiring later icons like Pepe the Frog. The project connects underground art history with digital assets, emphasizing cultural significance. With burned liquidity and a renounced contract, $OGGIE ensures transparency and trust. It aims to engage collectors and fans by offering a token that honors Crumb’s artistic influence in the blockchain space, so they can participate in the celebration of the original art, the fiery creativity of the new one being produced by the community & more.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Oggie hinna ennustus (USD)

Kui palju on Oggie (OGGIE) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Oggie (OGGIE) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Oggie nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Oggie hinna ennustust kohe!

OGGIE kohalike valuutade suhtes

Oggie (OGGIE) tokenoomika

Oggie (OGGIE) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet OGGIE tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Oggie (OGGIE) kohta

Kui palju on Oggie (OGGIE) tänapäeval väärt?
Reaalajas OGGIE hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune OGGIE/USD hind?
Praegune hind OGGIE/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Oggie turukapitalisatsioon?
OGGIE turukapitalisatsioon on $ 479.55K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on OGGIE ringlev varu?
OGGIE ringlev varu on 1.00B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim OGGIE (ATH) hind?
OGGIE saavutab ATH hinna summas 0.00163479 USD.
Mis oli kõigi aegade OGGIE madalaim (ATL) hind?
OGGIE nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on OGGIE kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine OGGIE kauplemismaht on -- USD.
Kas OGGIE sel aastal kõrgemale ka suundub?
OGGIE võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake OGGIE hinna ennustust.
