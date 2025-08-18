Mis on Oggie (OGGIE)

The $OGGIE token, launched on the Ethereum blockchain, is a community-driven memecoin celebrating the legacy of Oggie the Frog, a character from Robert Crumb’s Big Yum Yum Book. Oggie, an emblem of 1960s countercultural humor, is positioned as the original frog inspiring later icons like Pepe the Frog. The project connects underground art history with digital assets, emphasizing cultural significance. With burned liquidity and a renounced contract, $OGGIE ensures transparency and trust. It aims to engage collectors and fans by offering a token that honors Crumb’s artistic influence in the blockchain space, so they can participate in the celebration of the original art, the fiery creativity of the new one being produced by the community & more.

Üksuse Oggie (OGGIE) allikas Ametlik veebisait

Oggie hinna ennustus (USD)

OGGIE kohalike valuutade suhtes

Oggie (OGGIE) tokenoomika

Oggie (OGGIE) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet OGGIE tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Oggie (OGGIE) kohta Kui palju on Oggie (OGGIE) tänapäeval väärt? Reaalajas OGGIE hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune OGGIE/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind OGGIE/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Oggie turukapitalisatsioon? OGGIE turukapitalisatsioon on $ 479.55K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on OGGIE ringlev varu? OGGIE ringlev varu on 1.00B USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim OGGIE (ATH) hind? OGGIE saavutab ATH hinna summas 0.00163479 USD . Mis oli kõigi aegade OGGIE madalaim (ATL) hind? OGGIE nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on OGGIE kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine OGGIE kauplemismaht on -- USD . Kas OGGIE sel aastal kõrgemale ka suundub? OGGIE võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake OGGIE hinna ennustust

Oggie (OGGIE) Olulised valdkonna uudised