OG SMINEM (OGSM) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi OG SMINEM (OGSM) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

OG SMINEM (OGSM) teave Road map: positive feedback loop = we give Roman 1% from each swap - by doing so we are promising +10 luck to the trader, global peace, prosperity and love. ‍ Tokenomics = 100,000,000,000,000 hard cap, 95% of the tokens are locked in the lp, 5% airdropped to holders of MSMN & The Sminem Collection LET'S SEE WHERE IT WILL TAKE US Ametlik veebisait: https://sminem.org Valge raamat: https://sminem.org Ostke OGSM kohe!

OG SMINEM (OGSM) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage OG SMINEM (OGSM) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 671.61K $ 671.61K $ 671.61K Koguvaru: $ 100.00T $ 100.00T $ 100.00T Ringlev varu: $ 100.00T $ 100.00T $ 100.00T FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 671.61K $ 671.61K $ 671.61K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0 $ 0 $ 0 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave OG SMINEM (OGSM) hinna kohta

OG SMINEM (OGSM) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud OG SMINEM (OGSM) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate OGSM tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: OGSM tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate OGSM tokeni tokenoomikat, avastage OGSM tokeni reaalajas hinda!

OGSM – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu OGSM võiks suunduda? Meie OGSM hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake OGSM tokeni hinna ennustust kohe!

