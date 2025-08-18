Mis on OG SMINEM (OGSM)

Road map: positive feedback loop = we give Roman 1% from each swap - by doing so we are promising +10 luck to the trader, global peace, prosperity and love. ‍ Tokenomics = 100,000,000,000,000 hard cap, 95% of the tokens are locked in the lp, 5% airdropped to holders of MSMN & The Sminem Collection LET'S SEE WHERE IT WILL TAKE US

Kui palju on OG SMINEM (OGSM) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie OG SMINEM (OGSM) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida OG SMINEM nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

OG SMINEM (OGSM) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet OGSM tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse OG SMINEM (OGSM) kohta Kui palju on OG SMINEM (OGSM) tänapäeval väärt? Reaalajas OGSM hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune OGSM/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind OGSM/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on OG SMINEM turukapitalisatsioon? OGSM turukapitalisatsioon on $ 690.44K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on OGSM ringlev varu? OGSM ringlev varu on 100.00T USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim OGSM (ATH) hind? OGSM saavutab ATH hinna summas 0 USD . Mis oli kõigi aegade OGSM madalaim (ATL) hind? OGSM nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on OGSM kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine OGSM kauplemismaht on -- USD . Kas OGSM sel aastal kõrgemale ka suundub? OGSM võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake OGSM hinna ennustust

