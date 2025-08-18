Rohkem infot OGSM

OGSM Hinnainfo

OGSM Valge raamat

OGSM Ametlik veebisait

OGSM Tokenoomika

OGSM Hinnaprognoos

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

OG SMINEM logo

OG SMINEM hind (OGSM)

Loendis mitteolevad

1 OGSM/USD reaalajas hind:

--
----
-3.50%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
OG SMINEM (OGSM) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 15:03:03 (UTC+8)

OG SMINEM (OGSM) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.90%

-3.97%

-4.59%

-4.59%

OG SMINEM (OGSM) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul OGSM kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. OGSMkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on OGSM muutunud -0.90% viimase tunni jooksul, -3.97% 24 tunni vältel -4.59% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

OG SMINEM (OGSM) – turuteave

$ 690.44K
$ 690.44K$ 690.44K

--
----

$ 690.44K
$ 690.44K$ 690.44K

100.00T
100.00T 100.00T

100,000,000,000,000.0
100,000,000,000,000.0 100,000,000,000,000.0

OG SMINEM praegune turukapitalisatsioon on $ 690.44K -- 24 tunnise kauplemismahuga. OGSM ringlev varu on 100.00T, mille koguvaru on 100000000000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 690.44K.

OG SMINEM (OGSM) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse OG SMINEM ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse OG SMINEM ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse OG SMINEM ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse OG SMINEM ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-3.97%
30 päeva$ 0-26.82%
60 päeva$ 0+55.43%
90 päeva$ 0--

Mis on OG SMINEM (OGSM)

Road map: positive feedback loop = we give Roman 1% from each swap - by doing so we are promising +10 luck to the trader, global peace, prosperity and love. ‍ Tokenomics = 100,000,000,000,000 hard cap, 95% of the tokens are locked in the lp, 5% airdropped to holders of MSMN & The Sminem Collection LET'S SEE WHERE IT WILL TAKE US

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse OG SMINEM (OGSM) allikas

Valge raamat
Ametlik veebisait

OG SMINEM hinna ennustus (USD)

Kui palju on OG SMINEM (OGSM) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie OG SMINEM (OGSM) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida OG SMINEM nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake OG SMINEM hinna ennustust kohe!

OGSM kohalike valuutade suhtes

OG SMINEM (OGSM) tokenoomika

OG SMINEM (OGSM) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet OGSM tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse OG SMINEM (OGSM) kohta

Kui palju on OG SMINEM (OGSM) tänapäeval väärt?
Reaalajas OGSM hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune OGSM/USD hind?
Praegune hind OGSM/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on OG SMINEM turukapitalisatsioon?
OGSM turukapitalisatsioon on $ 690.44K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on OGSM ringlev varu?
OGSM ringlev varu on 100.00T USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim OGSM (ATH) hind?
OGSM saavutab ATH hinna summas 0 USD.
Mis oli kõigi aegade OGSM madalaim (ATL) hind?
OGSM nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on OGSM kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine OGSM kauplemismaht on -- USD.
Kas OGSM sel aastal kõrgemale ka suundub?
OGSM võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake OGSM hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 15:03:03 (UTC+8)

OG SMINEM (OGSM) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.