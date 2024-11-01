OG Peanut (PEANUT) tokenoomika

OG Peanut (PEANUT) teave

Peanut (2017 – November 1, 2024), was an eastern gray squirrel rescued by Mark Longo in New York in 2017. He became Mark’s pet, best friend, and family member. Peanut was often displayed in videos and became viral on TikTok, Instagram, and the web.

On October 30, 2024, Peanut was seized from Mark’s home by the New York State Department of Environmental Conservation and was later euthanized. Peanut's death triggered an outcry on social media, backlash from the public, condemnation from lawmakers, and the introduction of legislation aimed at preventing similar incidents in the future.

Ametlik veebisait:
https://peanut-hub.com

OG Peanut (PEANUT) tokenoomika ja hinnaanalüüs

Avastage OG Peanut (PEANUT) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist.

Turukapital:
$ 397.96K
$ 397.96K
Koguvaru:
$ 999.88M
$ 999.88M
Ringlev varu:
$ 999.88M
$ 999.88M
FDV (täielikult lahjendatud hindamine):
$ 397.96K
$ 397.96K
Kõigi aegade kõrgeim:
$ 0.02235476
$ 0.02235476
Kõigi aegade madalaim:
$ 0
$ 0
Praegune hind:
$ 0.00040399
$ 0.00040399

OG Peanut (PEANUT) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud

OG Peanut (PEANUT) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks.

Peamised näitajad ja nende arvutamise viis:

Koguvaru:

Maksimaalne loodud või loodavate PEANUT tokenite arv.

Ringlev varu:

Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv.

Maksimaalne varu:

PEANUT tokenite koguarvu range piirang.

FDV (täielikult lahjendatud hindamine):

Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses.

Inflatsiooni määr:

Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist.

Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised?

Suur ringlev varu = suurem likviidsus.

Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal.

Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk.

Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid.

Nüüd, kui te mõistate PEANUT tokeni tokenoomikat, avastage PEANUT tokeni reaalajas hinda!

PEANUT – hinna ennustus

Tahaksite teada, kuhu PEANUT võiks suunduda? Meie PEANUT hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet.

Lahtiütlus

Sellel lehel olevad tokenoomika andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC ei garanteeri selle täpsust. Enne investeerimist palun tehke põhjalik eeltöö.