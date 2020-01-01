Offshift (XFT) tokenoomika

Offshift (XFT) tokenoomika

Avastage olulisi teadmisi Offshift (XFT) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta.
USD

Offshift (XFT) teave

Offshift is pioneering Private Decentralized Finance (PriFi) on Ethereum Layer 1. Offshift's second generation platform, Offshift Momiji, is now live. Momiji allows users to shift from the protocol's native token, XFT, into completely private zkAssets, all while remaining on Ethereum Layer 1.

Offshift delegates various decision making powers and responsibilities to its community via the Offshift DAO.

Ametlik veebisait:
https://offshift.io/
Valge raamat:
https://open.offshift.io/offshiftXFT/new-papers/-/blob/main/Offshift%20Ecosystem%20Whitepaper.md

Offshift (XFT) tokenoomika ja hinnaanalüüs

Avastage Offshift (XFT) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist.

Turukapital:
$ 806.00K
$ 806.00K$ 806.00K
Koguvaru:
$ 10.07M
$ 10.07M$ 10.07M
Ringlev varu:
$ 10.07M
$ 10.07M$ 10.07M
FDV (täielikult lahjendatud hindamine):
$ 806.00K
$ 806.00K$ 806.00K
Kõigi aegade kõrgeim:
$ 24.69
$ 24.69$ 24.69
Kõigi aegade madalaim:
$ 0.04483419
$ 0.04483419$ 0.04483419
Praegune hind:
$ 0.080017
$ 0.080017$ 0.080017

Offshift (XFT) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud

Offshift (XFT) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks.

Peamised näitajad ja nende arvutamise viis:

Koguvaru:

Maksimaalne loodud või loodavate XFT tokenite arv.

Ringlev varu:

Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv.

Maksimaalne varu:

XFT tokenite koguarvu range piirang.

FDV (täielikult lahjendatud hindamine):

Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses.

Inflatsiooni määr:

Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist.

Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised?

Suur ringlev varu = suurem likviidsus.

Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal.

Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk.

Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid.

Nüüd, kui te mõistate XFT tokeni tokenoomikat, avastage XFT tokeni reaalajas hinda!

XFT – hinna ennustus

Tahaksite teada, kuhu XFT võiks suunduda? Meie XFT hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet.

Miks peaksite valima kauplemiseks MEXC platvormi?

MEXC on üks maailma juhtivaid krüptobörse, mida usaldavad miljonid kasutajad üle maailma. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, on MEXC teie lihtsaim viis krüptoga tegelemiseks.

Üle 4000 kauplemispaari hetketuru- ja futuuriturgudel
Kiireimad tokenite loetelud CEX-is
Tööstusharu likviidsus nr 1
Madalaimad tasud ja ööpäevaringne klienditeenindus
Kasutajate rahaliste vahendite läbipaistvus 100%+ tokeni reservi kaudu
Ülimadalad sisenemisbarjäärid: ostke krüptot vaid 1 USDT eest
mc_how_why_title
Osta krüptot vaid 1 USDT eest: Sinu lihtsaim viis krüptoga kauplemiseks!

Lahtiütlus

Sellel lehel olevad tokenoomika andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC ei garanteeri selle täpsust. Enne investeerimist palun tehke põhjalik eeltöö.