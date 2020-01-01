Official Tiger King (EXOTIC) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Official Tiger King (EXOTIC) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Official Tiger King (EXOTIC) teave This is the official meme coin created by the Tiger King, Joe Exotic. Joe exotic became a world wide phenomenon in 2020 with the release of the Netflix series "Tiger King". His fame continues to grow with numerous TV series and a world wide following. Joe is launching the toke from prison to help raise funds for charity while he is still behind bars. Joe aims to use proceeds from the coin to donate to and raise awareness for the operation smile charity. Since this is a meme coin, it has no intrinsic value other than to promote community. Ametlik veebisait: https://officialexotic.com/ Ostke EXOTIC kohe!

Official Tiger King (EXOTIC) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Official Tiger King (EXOTIC) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 14.01K $ 14.01K $ 14.01K Koguvaru: $ 499.95M $ 499.95M $ 499.95M Ringlev varu: $ 399.95M $ 399.95M $ 399.95M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 17.51K $ 17.51K $ 17.51K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0 $ 0 $ 0 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave Official Tiger King (EXOTIC) hinna kohta

Official Tiger King (EXOTIC) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Official Tiger King (EXOTIC) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate EXOTIC tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: EXOTIC tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate EXOTIC tokeni tokenoomikat, avastage EXOTIC tokeni reaalajas hinda!

EXOTIC – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu EXOTIC võiks suunduda? Meie EXOTIC hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake EXOTIC tokeni hinna ennustust kohe!

