Official Crypto Nostra logo

Official Crypto Nostra hind (OCN)

Loendis mitteolevad

1 OCN/USD reaalajas hind:

$0.00267392
$0.00267392
-2.10%1D
mexc
USD
Official Crypto Nostra (OCN) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 12:42:08 (UTC+8)

Official Crypto Nostra (OCN) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.00259803
$ 0.00259803
24 h madal
$ 0.00279423
$ 0.00279423
24 h kõrge

$ 0.00259803
$ 0.00259803

$ 0.00279423
$ 0.00279423

$ 0.00742022
$ 0.00742022

$ 0.00259803
$ 0.00259803

+0.75%

-2.16%

-16.79%

-16.79%

Official Crypto Nostra (OCN) reaalajas hind on $0.00267392. Viimase 24 tunni jooksul OCN kaubeldud madalaim $ 0.00259803 ja kõrgeim $ 0.00279423 näitab aktiivset turu volatiivsust. OCNkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.00742022 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00259803.

Lüliajalise tootluse osas on OCN muutunud +0.75% viimase tunni jooksul, -2.16% 24 tunni vältel -16.79% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Official Crypto Nostra (OCN) – turuteave

$ 5.34M
$ 5.34M

--
--

$ 5.34M
$ 5.34M

2.00B
2.00B

2,000,000,000.0
2,000,000,000.0

Official Crypto Nostra praegune turukapitalisatsioon on $ 5.34M -- 24 tunnise kauplemismahuga. OCN ringlev varu on 2.00B, mille koguvaru on 2000000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 5.34M.

Official Crypto Nostra (OCN) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Official Crypto Nostra ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Official Crypto Nostra ja USD hinnamuutus $ -0.0003337921.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Official Crypto Nostra ja USD hinnamuutus $ -0.0012439837.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Official Crypto Nostra ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-2.16%
30 päeva$ -0.0003337921-12.48%
60 päeva$ -0.0012439837-46.52%
90 päeva$ 0--

Mis on Official Crypto Nostra (OCN)

The official Crypto Nostra. We're Here To Be Different. $OCN is The World's First Mafia Coin. A Trusted Family cryptocurrency token centered around community, loyalty, and Utility. Designed to operate like a close-knit crime family, $OCN emphasizes unity, exclusivity, and mutual support among holders. From a Online store, Social Club, and play to earn game. $OCN has it all. The Goal A community-driven cryptocurrency token inspired by the structure and loyalty of a mafia family. Built on the principles of trust, respect, and collaboration, $OCN unites its holders as part of an exclusive brotherhood. $OCN Utility * Trade Tokens for Book * Trade Tokens for Merch * Trade Tokens for Nfts

Üksuse Official Crypto Nostra (OCN) allikas

Valge raamat
Ametlik veebisait

Official Crypto Nostra hinna ennustus (USD)

Kui palju on Official Crypto Nostra (OCN) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Official Crypto Nostra (OCN) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Official Crypto Nostra nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Official Crypto Nostra hinna ennustust kohe!

OCN kohalike valuutade suhtes

Official Crypto Nostra (OCN) tokenoomika

Official Crypto Nostra (OCN) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet OCN tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Official Crypto Nostra (OCN) kohta

Kui palju on Official Crypto Nostra (OCN) tänapäeval väärt?
Reaalajas OCN hind USD on 0.00267392 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune OCN/USD hind?
Praegune hind OCN/USD on $ 0.00267392. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Official Crypto Nostra turukapitalisatsioon?
OCN turukapitalisatsioon on $ 5.34M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on OCN ringlev varu?
OCN ringlev varu on 2.00B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim OCN (ATH) hind?
OCN saavutab ATH hinna summas 0.00742022 USD.
Mis oli kõigi aegade OCN madalaim (ATL) hind?
OCN nägi ATL hinda summas 0.00259803 USD.
Milline on OCN kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine OCN kauplemismaht on -- USD.
Kas OCN sel aastal kõrgemale ka suundub?
OCN võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake OCN hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.