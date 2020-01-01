OFFICIAL BABY TRUMP (BTRUMP) tokenoomika

Avastage olulisi teadmisi OFFICIAL BABY TRUMP (BTRUMP) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta.
OFFICIAL BABY TRUMP (BTRUMP) teave

The Official Baby Trump token, also known as BTRUMP, is a meme coin launched by a community of Trump fans. Built on the Solana blockchain, it offers users the opportunity to trade and invest in a lighthearted, community-driven cryptocurrency. As a Solana-based token, BTRUMP provides fast transactions, low fees, and a unique way for meme coin enthusiasts and Trump supporters to engage in the crypto space.

https://www.officialbtrump.com

OFFICIAL BABY TRUMP (BTRUMP) tokenoomika ja hinnaanalüüs

Avastage OFFICIAL BABY TRUMP (BTRUMP) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist.

Turukapital:
$ 75.90K
$ 75.90K$ 75.90K
Koguvaru:
$ 999.64M
$ 999.64M$ 999.64M
Ringlev varu:
$ 999.64M
$ 999.64M$ 999.64M
FDV (täielikult lahjendatud hindamine):
$ 75.90K
$ 75.90K$ 75.90K
Kõigi aegade kõrgeim:
$ 0.00337666
$ 0.00337666$ 0.00337666
Kõigi aegade madalaim:
$ 0
$ 0$ 0
Praegune hind:
$ 0
$ 0$ 0

OFFICIAL BABY TRUMP (BTRUMP) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud

OFFICIAL BABY TRUMP (BTRUMP) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks.

Peamised näitajad ja nende arvutamise viis:

Koguvaru:

Maksimaalne loodud või loodavate BTRUMP tokenite arv.

Ringlev varu:

Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv.

Maksimaalne varu:

BTRUMP tokenite koguarvu range piirang.

FDV (täielikult lahjendatud hindamine):

Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses.

Inflatsiooni määr:

Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist.

Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised?

Suur ringlev varu = suurem likviidsus.

Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal.

Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk.

Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid.

Nüüd, kui te mõistate BTRUMP tokeni tokenoomikat, avastage BTRUMP tokeni reaalajas hinda!

BTRUMP – hinna ennustus

Tahaksite teada, kuhu BTRUMP võiks suunduda? Meie BTRUMP hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet.

Lahtiütlus

Sellel lehel olevad tokenoomika andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC ei garanteeri selle täpsust. Enne investeerimist palun tehke põhjalik eeltöö.