Rohkem infot BTRUMP

BTRUMP Hinnainfo

BTRUMP Ametlik veebisait

BTRUMP Tokenoomika

BTRUMP Hinnaprognoos

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

OFFICIAL BABY TRUMP logo

OFFICIAL BABY TRUMP hind (BTRUMP)

Loendis mitteolevad

1 BTRUMP/USD reaalajas hind:

--
----
-5.90%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
OFFICIAL BABY TRUMP (BTRUMP) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 18:47:09 (UTC+8)

OFFICIAL BABY TRUMP (BTRUMP) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00337666
$ 0.00337666$ 0.00337666

$ 0
$ 0$ 0

+0.27%

-5.92%

-7.49%

-7.49%

OFFICIAL BABY TRUMP (BTRUMP) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul BTRUMP kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. BTRUMPkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.00337666 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on BTRUMP muutunud +0.27% viimase tunni jooksul, -5.92% 24 tunni vältel -7.49% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

OFFICIAL BABY TRUMP (BTRUMP) – turuteave

$ 73.29K
$ 73.29K$ 73.29K

--
----

$ 73.29K
$ 73.29K$ 73.29K

999.64M
999.64M 999.64M

999,642,178.568568
999,642,178.568568 999,642,178.568568

OFFICIAL BABY TRUMP praegune turukapitalisatsioon on $ 73.29K -- 24 tunnise kauplemismahuga. BTRUMP ringlev varu on 999.64M, mille koguvaru on 999642178.568568. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 73.29K.

OFFICIAL BABY TRUMP (BTRUMP) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse OFFICIAL BABY TRUMP ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse OFFICIAL BABY TRUMP ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse OFFICIAL BABY TRUMP ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse OFFICIAL BABY TRUMP ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-5.92%
30 päeva$ 0-24.28%
60 päeva$ 0-12.65%
90 päeva$ 0--

Mis on OFFICIAL BABY TRUMP (BTRUMP)

The Official Baby Trump token, also known as BTRUMP, is a meme coin launched by a community of Trump fans. Built on the Solana blockchain, it offers users the opportunity to trade and invest in a lighthearted, community-driven cryptocurrency. As a Solana-based token, BTRUMP provides fast transactions, low fees, and a unique way for meme coin enthusiasts and Trump supporters to engage in the crypto space.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse OFFICIAL BABY TRUMP (BTRUMP) allikas

Ametlik veebisait

OFFICIAL BABY TRUMP hinna ennustus (USD)

Kui palju on OFFICIAL BABY TRUMP (BTRUMP) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie OFFICIAL BABY TRUMP (BTRUMP) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida OFFICIAL BABY TRUMP nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake OFFICIAL BABY TRUMP hinna ennustust kohe!

BTRUMP kohalike valuutade suhtes

OFFICIAL BABY TRUMP (BTRUMP) tokenoomika

OFFICIAL BABY TRUMP (BTRUMP) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet BTRUMP tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse OFFICIAL BABY TRUMP (BTRUMP) kohta

Kui palju on OFFICIAL BABY TRUMP (BTRUMP) tänapäeval väärt?
Reaalajas BTRUMP hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune BTRUMP/USD hind?
Praegune hind BTRUMP/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on OFFICIAL BABY TRUMP turukapitalisatsioon?
BTRUMP turukapitalisatsioon on $ 73.29K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on BTRUMP ringlev varu?
BTRUMP ringlev varu on 999.64M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim BTRUMP (ATH) hind?
BTRUMP saavutab ATH hinna summas 0.00337666 USD.
Mis oli kõigi aegade BTRUMP madalaim (ATL) hind?
BTRUMP nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on BTRUMP kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine BTRUMP kauplemismaht on -- USD.
Kas BTRUMP sel aastal kõrgemale ka suundub?
BTRUMP võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake BTRUMP hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 18:47:09 (UTC+8)

OFFICIAL BABY TRUMP (BTRUMP) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.