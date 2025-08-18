Mis on ODEM (ODE)

ODEM, or On-Demand Education Marketplace, is a blockchain-based distributed network that allows university students to seamlessly interact with their professors and academic partners. Through the creation of nuanced digital channels, ODEM makes it possible for users to come together to raise the quality of accessible education at a reasonable cost. Additionally, the ODEM platform allows qualified and trusted individuals from across the global education scene to create customized curriculum that can help students gain practical knowledge about the market at large and allow them to gain hands-on experience within various industrial sectors. Not only that, ODEM provides students with more choices for housing, transportation, and other necessities, thereby allowing international as well as local students to take ownership of their educations. ODEM connects students with various educational hubs via a smart contract-based payment platform. As a result, academic scholars can interact directly with one another and participate in the exchange of education and learning, without the involvement of intermediaries. This service allows users to access custom-designed courses and educational programs that can help them find a curriculum that meets their particular needs. Unlike the educational model used by online service providers such as Coursera and Khan Academy, where all teacher-student interaction is maintained virtually, ODEM creates customized in-person educational programs that prepare students for real-world jobs and businesses. According to the official whitepaper, the majority of ODEM’s current offerings are onsite educational experiences. Richard Maaghul is the CEO of this venture. He has been in the startup domain for over two decades and has been involved with a number of emerging/disruptive technologies in the past. In addition to co-founding ODEM.IO, Rich has been involved with Chevron Corporation as an executive. William Bayrd II is the COO of this project. According to his LinkedIn profile, Bill is the founder of three companies, including big-name establishments such as Excelorators Inc. Bill possesses a D.Pharma from the University of Tennessee Health Science Center. Michael Zargham is the Chief Backend Engineer for ODEM. He holds a Ph.D in Systems Engineering with a specialization in decentralized systems. Also worth mentioning is the fact that Michael possesses more than a decade’s worth of experience in domains such as digital systems and disruptive technology. To invest in this company, we will have to buy its ODEM tokens. They are ERC20 Ethereum-based tokens which can be used on the educational platform to trade for educational services. You will be able to buy the ODEM tokens during the Initial Coin Offering (ICO) as the pre-sale was already finished in December 2017. The sale will begin on February 17 and it will last until March 19. We will be able to use ETH to buy the tokens and you can store them in any Ethereum wallet. The tokens will be distributed as soon as the sale is finished.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse ODEM (ODE) allikas Valge raamat Ametlik veebisait

ODEM hinna ennustus (USD)

Kui palju on ODEM (ODE) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie ODEM (ODE) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida ODEM nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake ODEM hinna ennustust kohe!

ODE kohalike valuutade suhtes

Proovige konverterit

ODEM (ODE) tokenoomika

ODEM (ODE) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet ODE tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse ODEM (ODE) kohta Kui palju on ODEM (ODE) tänapäeval väärt? Reaalajas ODE hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune ODE/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind ODE/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on ODEM turukapitalisatsioon? ODE turukapitalisatsioon on $ 25.36K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on ODE ringlev varu? ODE ringlev varu on 221.95M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim ODE (ATH) hind? ODE saavutab ATH hinna summas 0.550241 USD . Mis oli kõigi aegade ODE madalaim (ATL) hind? ODE nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on ODE kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine ODE kauplemismaht on -- USD . Kas ODE sel aastal kõrgemale ka suundub? ODE võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake ODE hinna ennustust

ODEM (ODE) Olulised valdkonna uudised