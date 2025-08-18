Rohkem infot ODDS

OddsNotify logo

OddsNotify hind (ODDS)

Loendis mitteolevad

1 ODDS/USD reaalajas hind:

$0.00030042
$0.00030042$0.00030042
-14.90%1D
USD
OddsNotify (ODDS) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 19:58:56 (UTC+8)

OddsNotify (ODDS) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00446841
$ 0.00446841$ 0.00446841

$ 0
$ 0$ 0

-0.20%

-14.97%

+19.95%

+19.95%

OddsNotify (ODDS) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul ODDS kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. ODDSkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.00446841 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on ODDS muutunud -0.20% viimase tunni jooksul, -14.97% 24 tunni vältel +19.95% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

OddsNotify (ODDS) – turuteave

$ 150.21K
$ 150.21K$ 150.21K

--
----

$ 150.21K
$ 150.21K$ 150.21K

500.00M
500.00M 500.00M

500,000,000.0
500,000,000.0 500,000,000.0

OddsNotify praegune turukapitalisatsioon on $ 150.21K -- 24 tunnise kauplemismahuga. ODDS ringlev varu on 500.00M, mille koguvaru on 500000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 150.21K.

OddsNotify (ODDS) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse OddsNotify ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse OddsNotify ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse OddsNotify ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse OddsNotify ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-14.97%
30 päeva$ 0+128.32%
60 päeva$ 0+247.05%
90 päeva$ 0--

Mis on OddsNotify (ODDS)

OddsNotify creates tools designed to empower sports bettors by providing real-time odds notifications and analytical insights. Powered by AI our model picks +EV bets from bookmakers, finding bets that are overvalued! Why bettors should choose Odds Notify? Out of the entire population there is under 1% of people who are long term profitable bettors. Here at OddsNotify we are a team of industry leading traders, quants, bettors & developers take any bias opinions out of your betting journey by leveraging the use of Artificial Intelligence. We do this by assessing crucial match data and provide informed betting options.

Üksuse OddsNotify (ODDS) allikas

OddsNotify hinna ennustus (USD)

Kui palju on OddsNotify (ODDS) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie OddsNotify (ODDS) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida OddsNotify nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake OddsNotify hinna ennustust kohe!

ODDS kohalike valuutade suhtes

OddsNotify (ODDS) tokenoomika

OddsNotify (ODDS) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet ODDS tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse OddsNotify (ODDS) kohta

Kui palju on OddsNotify (ODDS) tänapäeval väärt?
Reaalajas ODDS hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune ODDS/USD hind?
Praegune hind ODDS/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on OddsNotify turukapitalisatsioon?
ODDS turukapitalisatsioon on $ 150.21K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on ODDS ringlev varu?
ODDS ringlev varu on 500.00M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim ODDS (ATH) hind?
ODDS saavutab ATH hinna summas 0.00446841 USD.
Mis oli kõigi aegade ODDS madalaim (ATL) hind?
ODDS nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on ODDS kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine ODDS kauplemismaht on -- USD.
Kas ODDS sel aastal kõrgemale ka suundub?
ODDS võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake ODDS hinna ennustust.
