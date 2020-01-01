OctonetAI (OCTO) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi OctonetAI (OCTO) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

OctonetAI (OCTO) teave At OctonetAI, we are committed to revolutionizing the way developers, businesses, and researchers access and utilize artificial intelligence. Powered by the Solana blockchain, our innovative platform offers a comprehensive suite of AI and machine learning solutions designed for scalability, speed, and affordability. From pre trained models to high performance GPU rentals, OctonetAI is your gateway to unlocking the full potential of AI technology. Join us in shaping the future of AI-driven applications and discover the possibilities that OctonetAI can bring to your projects Ametlik veebisait: https://www.octonet.ai/ Valge raamat: https://docs.octonet.ai/ Ostke OCTO kohe!

OctonetAI (OCTO) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage OctonetAI (OCTO) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 1.13M $ 1.13M $ 1.13M Koguvaru: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Ringlev varu: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 1.13M $ 1.13M $ 1.13M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.329984 $ 0.329984 $ 0.329984 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00287734 $ 0.00287734 $ 0.00287734 Praegune hind: $ 0.01126928 $ 0.01126928 $ 0.01126928 Lisateave OctonetAI (OCTO) hinna kohta

OctonetAI (OCTO) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud OctonetAI (OCTO) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate OCTO tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: OCTO tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate OCTO tokeni tokenoomikat, avastage OCTO tokeni reaalajas hinda!

