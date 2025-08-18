OcNest AI hind (OCAI)
-0,90%
-7,06%
-13,15%
-13,15%
OcNest AI (OCAI) reaalajas hind on $0,0029301. Viimase 24 tunni jooksul OCAI kaubeldud madalaim $ 0,00293397 ja kõrgeim $ 0,00316306 näitab aktiivset turu volatiivsust. OCAIkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0,088172 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0,00209772.
Lüliajalise tootluse osas on OCAI muutunud -0,90% viimase tunni jooksul, -7,06% 24 tunni vältel -13,15% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
OcNest AI praegune turukapitalisatsioon on $ 29,30K -- 24 tunnise kauplemismahuga. OCAI ringlev varu on 10,00M, mille koguvaru on 10000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 29,30K.
Tänase päeva jooksul oli üksuse OcNest AI ja USD hinnamuutus $ -0,000222677432942946.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse OcNest AI ja USD hinnamuutus $ -0,0005356296.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse OcNest AI ja USD hinnamuutus $ -0,0024247553.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse OcNest AI ja USD hinnamuutus $ -0,02918805359635101.
|Periood
|Muutus (USD)
|Muutus (%)
|Täna
|$ -0,000222677432942946
|-7,06%
|30 päeva
|$ -0,0005356296
|-18,28%
|60 päeva
|$ -0,0024247553
|-82,75%
|90 päeva
|$ -0,02918805359635101
|-90,87%
OcNest AI is a platform developed to facilitate the processing, analysis, and comprehension of complex information through visual representation and data integration. Recognizing the challenges individuals and organizations face when dealing with large and intricate datasets, OcNest AI offers tools designed to simplify these processes. A core component of the platform is Intelligent Concept Mapping. This feature enables users to transform raw data, research findings, and other forms of information from disparate sources into clear, visual diagrams. By creating these visual representations, OcNest AI aims to make it easier to identify relationships, patterns, and key insights that might be obscured within textual or numerical data alone. This visualization process can be particularly useful for brainstorming, strategic planning, and explaining complex concepts to others.
MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!
Kui palju on OcNest AI (OCAI) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie OcNest AI (OCAI) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida OcNest AI nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Vaadake OcNest AI hinna ennustust kohe!
OcNest AI (OCAI) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet OCAI tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
|Aeg (UTC+8)
|Tüüp
|Teave
|08-17 18:11:00
|Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
|08-17 11:15:00
|Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
|08-16 16:39:00
|Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
|08-16 14:30:00
|Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
|08-16 04:04:00
|Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
|08-15 19:17:00
|Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.