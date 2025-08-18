Rohkem infot OCAI

OcNest AI logo

OcNest AI hind (OCAI)

Loendis mitteolevad

1 OCAI/USD reaalajas hind:

$0,0029301
-7,00%1D
mexc
USD
OcNest AI (OCAI) reaalajas hinnagraafik
OcNest AI (OCAI) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0,00293397
24 h madal
$ 0,00316306
24 h kõrge

$ 0,00293397
$ 0,00316306
$ 0,088172
$ 0,00209772
-0,90%

-7,06%

-13,15%

-13,15%

OcNest AI (OCAI) reaalajas hind on $0,0029301. Viimase 24 tunni jooksul OCAI kaubeldud madalaim $ 0,00293397 ja kõrgeim $ 0,00316306 näitab aktiivset turu volatiivsust. OCAIkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0,088172 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0,00209772.

Lüliajalise tootluse osas on OCAI muutunud -0,90% viimase tunni jooksul, -7,06% 24 tunni vältel -13,15% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

OcNest AI (OCAI) – turuteave

$ 29,30K
--
$ 29,30K
10,00M
10 000 000,0
OcNest AI praegune turukapitalisatsioon on $ 29,30K -- 24 tunnise kauplemismahuga. OCAI ringlev varu on 10,00M, mille koguvaru on 10000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 29,30K.

OcNest AI (OCAI) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse OcNest AI ja USD hinnamuutus $ -0,000222677432942946.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse OcNest AI ja USD hinnamuutus $ -0,0005356296.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse OcNest AI ja USD hinnamuutus $ -0,0024247553.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse OcNest AI ja USD hinnamuutus $ -0,02918805359635101.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0,000222677432942946-7,06%
30 päeva$ -0,0005356296-18,28%
60 päeva$ -0,0024247553-82,75%
90 päeva$ -0,02918805359635101-90,87%

Mis on OcNest AI (OCAI)

OcNest AI is a platform developed to facilitate the processing, analysis, and comprehension of complex information through visual representation and data integration. Recognizing the challenges individuals and organizations face when dealing with large and intricate datasets, OcNest AI offers tools designed to simplify these processes. A core component of the platform is Intelligent Concept Mapping. This feature enables users to transform raw data, research findings, and other forms of information from disparate sources into clear, visual diagrams. By creating these visual representations, OcNest AI aims to make it easier to identify relationships, patterns, and key insights that might be obscured within textual or numerical data alone. This visualization process can be particularly useful for brainstorming, strategic planning, and explaining complex concepts to others.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse OcNest AI (OCAI) allikas

Valge raamat
Ametlik veebisait

OcNest AI hinna ennustus (USD)

Kui palju on OcNest AI (OCAI) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie OcNest AI (OCAI) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida OcNest AI nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake OcNest AI hinna ennustust kohe!

OCAI kohalike valuutade suhtes

OcNest AI (OCAI) tokenoomika

OcNest AI (OCAI) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet OCAI tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse OcNest AI (OCAI) kohta

Kui palju on OcNest AI (OCAI) tänapäeval väärt?
Reaalajas OCAI hind USD on 0,0029301 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune OCAI/USD hind?
Praegune hind OCAI/USD on $ 0,0029301. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on OcNest AI turukapitalisatsioon?
OCAI turukapitalisatsioon on $ 29,30K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on OCAI ringlev varu?
OCAI ringlev varu on 10,00M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim OCAI (ATH) hind?
OCAI saavutab ATH hinna summas 0,088172 USD.
Mis oli kõigi aegade OCAI madalaim (ATL) hind?
OCAI nägi ATL hinda summas 0,00209772 USD.
Milline on OCAI kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine OCAI kauplemismaht on -- USD.
Kas OCAI sel aastal kõrgemale ka suundub?
OCAI võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake OCAI hinna ennustust.
Lahtiütlus

