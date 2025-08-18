Mis on Ociswap (OCI)

Ociswap is a decentralised exchange (DEX) being built on the Radix Network. Scheduled to release with the highly anticipated Babylon update, Ociswap features a user-friendly swap environment that provides a fast, smooth and inexpensive trading experience. With a potent combination of concentrated and protocol owned liquidity, Ociswap seeks to deliver a capital-efficient protocol that mitigates the occurrence of impermanent loss. Since its inception in November '21, Ociswap started running extensive community-building campaigns, introduced the intuitive Ociswap cDEX and emerged as a leading pioneer in the Radix Ecosystem. Vision Ociswap's vision is to empower anyone to easily and securely exchange their digital assets wherever they are, whenever they desire to, and at a minimal cost. Mission Ociswap aspires to become the Radix Ecosystem's flagship DEX by delivering a feature-rich and convenient platform that elevates the trading experience to the next level. The cultivation of a vibrant, enticing and intriguing community around the platform is regarded to be essential. Utility Token OCI-tokens constitute an essential asset on the Ociswap platform and will play a key role in the Ociverse. These tokens embody ownership over the decentralised exchange, which in turn allows holders to actively supervision the project and its direction via governance proposals by voting in the on-chain governance system. The fine details of this governance system will be published in due time. The utility of the OCI-tokens isn't limited to governance, as it will be weaved into the upcoming services and functionality that the Ociswap platform will offer. These unique features and holder-benefits are still under development and will be revealed in the months leading up to the Radix Babylon update.

Kui palju on Ociswap (OCI) tänapäeval väärt? Reaalajas OCI hind USD on 0.00505404 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune OCI/USD hind? $ 0.00505404 . Milline on Ociswap turukapitalisatsioon? OCI turukapitalisatsioon on $ 230.26K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on OCI ringlev varu? OCI ringlev varu on 45.56M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim OCI (ATH) hind? OCI saavutab ATH hinna summas 0.144726 USD . Mis oli kõigi aegade OCI madalaim (ATL) hind? OCI nägi ATL hinda summas 0.00216851 USD . Milline on OCI kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine OCI kauplemismaht on -- USD .

