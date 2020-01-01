OciCat Token (OCICAT) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi OciCat Token (OCICAT) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

OciCat Token (OCICAT) teave OciCat is a unique deflationary token by Ocicat Club launched to offers platforms that provide systems that dreamer can leverage on to bring their dreams to reality. Every dream is like a tiny seed but with huge potential to feed the nations. Ametlik veebisait: https://www.ocicat.club Valge raamat: https://docs.google.com/document/d/1c0ejUIdhtI8oISpGa6qt3eUD6z-bLW7OyqfUhD1Puz4/edit?tab=t.0 Ostke OCICAT kohe!

OciCat Token (OCICAT) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage OciCat Token (OCICAT) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 4.84M $ 4.84M $ 4.84M Koguvaru: $ 686.22T $ 686.22T $ 686.22T Ringlev varu: $ 339.30T $ 339.30T $ 339.30T FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 9.80M $ 9.80M $ 9.80M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0 $ 0 $ 0 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave OciCat Token (OCICAT) hinna kohta

OciCat Token (OCICAT) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud OciCat Token (OCICAT) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate OCICAT tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: OCICAT tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate OCICAT tokeni tokenoomikat, avastage OCICAT tokeni reaalajas hinda!

OCICAT – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu OCICAT võiks suunduda? Meie OCICAT hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake OCICAT tokeni hinna ennustust kohe!

