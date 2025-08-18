Rohkem infot OCX

1 OCX/USD reaalajas hind:

mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
Ocelex (OCX) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 19:58:47 (UTC+8)

Ocelex (OCX) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
24 h kõrge

Ocelex (OCX) reaalajas hind on $0.00433715. Viimase 24 tunni jooksul OCX kaubeldud madalaim $ 0.00430974 ja kõrgeim $ 0.00461213 näitab aktiivset turu volatiivsust. OCXkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.00766828 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00348673.

Lüliajalise tootluse osas on OCX muutunud -0.41% viimase tunni jooksul, -3.79% 24 tunni vältel -3.63% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Ocelex (OCX) – turuteave

Ocelex praegune turukapitalisatsioon on $ 60.05K -- 24 tunnise kauplemismahuga. OCX ringlev varu on 13.85M, mille koguvaru on 203793306.7501506. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 883.88K.

Ocelex (OCX) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Ocelex ja USD hinnamuutus $ -0.000170941933799208.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Ocelex ja USD hinnamuutus $ -0.0004633468.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Ocelex ja USD hinnamuutus $ -0.0001459208.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Ocelex ja USD hinnamuutus $ -0.000348615130303362.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.000170941933799208-3.79%
30 päeva$ -0.0004633468-10.68%
60 päeva$ -0.0001459208-3.36%
90 päeva$ -0.000348615130303362-7.43%

Mis on Ocelex (OCX)

Ocelex democratizes sophisticated liquidity strategies, seamlessly connecting everyday traders with expert-level capabilities. The platform features a competitive ecosystem of Automated Liquidity Managers (ALMs) and strategists, all striving to optimize returns, minimize risks like impermanent loss, and boost overall efficiency for every user. Concentrated liquidity positions provided by ALMs are meticulously optimized for maximum fee generation and minimal slippage, facilitating a smooth trading experience. The integration with professional liquidity strategists ensures the effective management of rewards distribution and liquidity, providing active management to enhance fee returns.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Ocelex (OCX) allikas

Ametlik veebisait

Ocelex hinna ennustus (USD)

Kui palju on Ocelex (OCX) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Ocelex (OCX) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Ocelex nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Ocelex hinna ennustust kohe!

OCX kohalike valuutade suhtes

Ocelex (OCX) tokenoomika

Ocelex (OCX) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet OCX tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Ocelex (OCX) kohta

Kui palju on Ocelex (OCX) tänapäeval väärt?
Reaalajas OCX hind USD on 0.00433715 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune OCX/USD hind?
Praegune hind OCX/USD on $ 0.00433715. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Ocelex turukapitalisatsioon?
OCX turukapitalisatsioon on $ 60.05K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on OCX ringlev varu?
OCX ringlev varu on 13.85M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim OCX (ATH) hind?
OCX saavutab ATH hinna summas 0.00766828 USD.
Mis oli kõigi aegade OCX madalaim (ATL) hind?
OCX nägi ATL hinda summas 0.00348673 USD.
Milline on OCX kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine OCX kauplemismaht on -- USD.
Kas OCX sel aastal kõrgemale ka suundub?
OCX võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake OCX hinna ennustust.
Ocelex (OCX) Olulised valdkonna uudised

