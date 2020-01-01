OceansGallerie On SUI (OCEANS) tokenoomika

OceansGallerie On SUI (OCEANS) tokenoomika

Avastage olulisi teadmisi OceansGallerie On SUI (OCEANS) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta.
USD

OceansGallerie On SUI (OCEANS) teave

OceansGallerie is a decentralized Web3 ecosystem on SUI that merges creativity, engagement, and rewards. It allows users to participate in AI-powered meme creation, task distribution, and community voting. Users earn $OCEANS tokens by completing creative tasks, which play a central role in the platform's ecosystem. The project aims to foster innovation and collaboration while empowering users to create value and grow within the decentralized space.

Ametlik veebisait:
https://oceansgallerie.xyz/

OceansGallerie On SUI (OCEANS) tokenoomika ja hinnaanalüüs

Avastage OceansGallerie On SUI (OCEANS) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist.

Turukapital:
$ 221.06K
$ 221.06K$ 221.06K
Koguvaru:
$ 10.00B
$ 10.00B$ 10.00B
Ringlev varu:
$ 1.40B
$ 1.40B$ 1.40B
FDV (täielikult lahjendatud hindamine):
$ 1.58M
$ 1.58M$ 1.58M
Kõigi aegade kõrgeim:
$ 0.00325626
$ 0.00325626$ 0.00325626
Kõigi aegade madalaim:
$ 0
$ 0$ 0
Praegune hind:
$ 0.0001579
$ 0.0001579$ 0.0001579

OceansGallerie On SUI (OCEANS) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud

OceansGallerie On SUI (OCEANS) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks.

Peamised näitajad ja nende arvutamise viis:

Koguvaru:

Maksimaalne loodud või loodavate OCEANS tokenite arv.

Ringlev varu:

Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv.

Maksimaalne varu:

OCEANS tokenite koguarvu range piirang.

FDV (täielikult lahjendatud hindamine):

Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses.

Inflatsiooni määr:

Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist.

Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised?

Suur ringlev varu = suurem likviidsus.

Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal.

Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk.

Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid.

Nüüd, kui te mõistate OCEANS tokeni tokenoomikat, avastage OCEANS tokeni reaalajas hinda!

OCEANS – hinna ennustus

Tahaksite teada, kuhu OCEANS võiks suunduda? Meie OCEANS hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet.

Miks peaksite valima kauplemiseks MEXC platvormi?

MEXC on üks maailma juhtivaid krüptobörse, mida usaldavad miljonid kasutajad üle maailma. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, on MEXC teie lihtsaim viis krüptoga tegelemiseks.

Üle 4000 kauplemispaari hetketuru- ja futuuriturgudel
Kiireimad tokenite loetelud CEX-is
Tööstusharu likviidsus nr 1
Madalaimad tasud ja ööpäevaringne klienditeenindus
Kasutajate rahaliste vahendite läbipaistvus 100%+ tokeni reservi kaudu
Ülimadalad sisenemisbarjäärid: ostke krüptot vaid 1 USDT eest
mc_how_why_title
Osta krüptot vaid 1 USDT eest: Sinu lihtsaim viis krüptoga kauplemiseks!

Lahtiütlus

Sellel lehel olevad tokenoomika andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC ei garanteeri selle täpsust. Enne investeerimist palun tehke põhjalik eeltöö.