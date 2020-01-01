OceansGallerie On SUI (OCEANS) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi OceansGallerie On SUI (OCEANS) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

OceansGallerie On SUI (OCEANS) teave OceansGallerie is a decentralized Web3 ecosystem on SUI that merges creativity, engagement, and rewards. It allows users to participate in AI-powered meme creation, task distribution, and community voting. Users earn $OCEANS tokens by completing creative tasks, which play a central role in the platform's ecosystem. The project aims to foster innovation and collaboration while empowering users to create value and grow within the decentralized space. Ametlik veebisait: https://oceansgallerie.xyz/

OceansGallerie On SUI (OCEANS) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage OceansGallerie On SUI (OCEANS) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 221.06K $ 221.06K $ 221.06K Koguvaru: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Ringlev varu: $ 1.40B $ 1.40B $ 1.40B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 1.58M $ 1.58M $ 1.58M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00325626 $ 0.00325626 $ 0.00325626 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.0001579 $ 0.0001579 $ 0.0001579 Lisateave OceansGallerie On SUI (OCEANS) hinna kohta

OceansGallerie On SUI (OCEANS) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud OceansGallerie On SUI (OCEANS) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate OCEANS tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: OCEANS tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate OCEANS tokeni tokenoomikat, avastage OCEANS tokeni reaalajas hinda!

OCEANS – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu OCEANS võiks suunduda? Meie OCEANS hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake OCEANS tokeni hinna ennustust kohe!

