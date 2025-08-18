OceansGallerie On SUI (OCEANS) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik: $ 0 $ 0 $ 0 24 h madal $ 0 $ 0 $ 0 24 h kõrge 24 h madal $ 0$ 0 $ 0 24 h kõrge $ 0$ 0 $ 0 Kõigi aegade kõrgeim $ 0.00325626$ 0.00325626 $ 0.00325626 Madalaim hind $ 0$ 0 $ 0 Hinnamuutus (1 h) -- Hinnamuutus (1 p) -- Hinnamuutus (7 p) 0.00% Hinnamuutus (7 p) 0.00%

OceansGallerie On SUI (OCEANS) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul OCEANS kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. OCEANSkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.00325626 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on OCEANS muutunud -- viimase tunni jooksul, -- 24 tunni vältel 0.00% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

OceansGallerie On SUI (OCEANS) – turuteave

Turuväärtuse hindamine $ 221.06K$ 221.06K $ 221.06K Maht (24 h) ---- -- Täielikult lahjendatud turukapital $ 1.58M$ 1.58M $ 1.58M Ringlev varu 1.40B 1.40B 1.40B Koguvaru 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

OceansGallerie On SUI praegune turukapitalisatsioon on $ 221.06K -- 24 tunnise kauplemismahuga. OCEANS ringlev varu on 1.40B, mille koguvaru on 10000000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 1.58M.