Mis on OceanFund (OF)

OceanFund is a community-driven investment fund focused on supporting a diverse portfolio of solid crypto projects. By leveraging the collective knowledge and resources of our community, we identify promising opportunities and share the profits through buybacks of our $OF token. This mechanism not only rewards our token holders but also reduces the token's supply, enhancing long-term value for our community members.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse OceanFund (OF) allikas Ametlik veebisait

OceanFund hinna ennustus (USD)

Kui palju on OceanFund (OF) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie OceanFund (OF) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida OceanFund nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake OceanFund hinna ennustust kohe!

OF kohalike valuutade suhtes

Proovige konverterit

OceanFund (OF) tokenoomika

OceanFund (OF) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet OF tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse OceanFund (OF) kohta Kui palju on OceanFund (OF) tänapäeval väärt? Reaalajas OF hind USD on 0.00573976 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune OF/USD hind? $ 0.00573976 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind OF/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on OceanFund turukapitalisatsioon? OF turukapitalisatsioon on $ 5.74K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on OF ringlev varu? OF ringlev varu on 1.00M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim OF (ATH) hind? OF saavutab ATH hinna summas 1.5 USD . Mis oli kõigi aegade OF madalaim (ATL) hind? OF nägi ATL hinda summas 0.00262434 USD . Milline on OF kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine OF kauplemismaht on -- USD . Kas OF sel aastal kõrgemale ka suundub? OF võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake OF hinna ennustust

OceanFund (OF) Olulised valdkonna uudised