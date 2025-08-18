Rohkem infot OCE

OCE Hinnainfo

OCE Ametlik veebisait

OCE Tokenoomika

OCE Hinnaprognoos

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

OceanEX logo

OceanEX hind (OCE)

Loendis mitteolevad

1 OCE/USD reaalajas hind:

--
----
+1.60%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
OceanEX (OCE) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 15:02:43 (UTC+8)

OceanEX (OCE) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.00005247
$ 0.00005247$ 0.00005247
24 h madal
$ 0.00005347
$ 0.00005347$ 0.00005347
24 h kõrge

$ 0.00005247
$ 0.00005247$ 0.00005247

$ 0.00005347
$ 0.00005347$ 0.00005347

$ 0.01640565
$ 0.01640565$ 0.01640565

$ 0.00003925
$ 0.00003925$ 0.00003925

--

+1.61%

-24.61%

-24.61%

OceanEX (OCE) reaalajas hind on $0.00005346. Viimase 24 tunni jooksul OCE kaubeldud madalaim $ 0.00005247 ja kõrgeim $ 0.00005347 näitab aktiivset turu volatiivsust. OCEkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.01640565 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00003925.

Lüliajalise tootluse osas on OCE muutunud -- viimase tunni jooksul, +1.61% 24 tunni vältel -24.61% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

OceanEX (OCE) – turuteave

$ 374.26K
$ 374.26K$ 374.26K

--
----

$ 534.65K
$ 534.65K$ 534.65K

7.00B
7.00B 7.00B

10,000,000,000.0
10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

OceanEX praegune turukapitalisatsioon on $ 374.26K -- 24 tunnise kauplemismahuga. OCE ringlev varu on 7.00B, mille koguvaru on 10000000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 534.65K.

OceanEX (OCE) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse OceanEX ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse OceanEX ja USD hinnamuutus $ -0.0000109920.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse OceanEX ja USD hinnamuutus $ -0.0000052109.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse OceanEX ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0+1.61%
30 päeva$ -0.0000109920-20.56%
60 päeva$ -0.0000052109-9.74%
90 päeva$ 0--

Mis on OceanEX (OCE)

OCE is an indispensable piece of OceanEx’s ecosystem and future developments. It can be used in many scenarios including but not limited to: pay for fees of services such as: transaction fee, withdraw fee, listing fee, argo/fund deployment fee voting right in project listing pool invitation to OceanEx’s quality community events and meetups access to our market research center in OceanLab subscribe to and use our professional developed trading tools and investment products such as CryptoBento™ more to come in the future

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse OceanEX (OCE) allikas

Ametlik veebisait

OceanEX hinna ennustus (USD)

Kui palju on OceanEX (OCE) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie OceanEX (OCE) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida OceanEX nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake OceanEX hinna ennustust kohe!

OCE kohalike valuutade suhtes

OceanEX (OCE) tokenoomika

OceanEX (OCE) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet OCE tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse OceanEX (OCE) kohta

Kui palju on OceanEX (OCE) tänapäeval väärt?
Reaalajas OCE hind USD on 0.00005346 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune OCE/USD hind?
Praegune hind OCE/USD on $ 0.00005346. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on OceanEX turukapitalisatsioon?
OCE turukapitalisatsioon on $ 374.26K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on OCE ringlev varu?
OCE ringlev varu on 7.00B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim OCE (ATH) hind?
OCE saavutab ATH hinna summas 0.01640565 USD.
Mis oli kõigi aegade OCE madalaim (ATL) hind?
OCE nägi ATL hinda summas 0.00003925 USD.
Milline on OCE kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine OCE kauplemismaht on -- USD.
Kas OCE sel aastal kõrgemale ka suundub?
OCE võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake OCE hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 15:02:43 (UTC+8)

OceanEX (OCE) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.