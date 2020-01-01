OccamFi (OCC) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi OccamFi (OCC) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

OccamFi (OCC) teave The http://Occam.fi ecosystem is the first decentralised launchpad & #DeFi ecosystem designed for the Cardano ecosystem. Bringing the Razer's edge of DeFi to #Cardano! Ametlik veebisait: https://occam.fi/

OccamFi (OCC) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage OccamFi (OCC) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 106.57K $ 106.57K $ 106.57K Koguvaru: $ 99.50M $ 99.50M $ 99.50M Ringlev varu: $ 25.37M $ 25.37M $ 25.37M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 417.91K $ 417.91K $ 417.91K Kõigi aegade kõrgeim: $ 17.55 $ 17.55 $ 17.55 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00106487 $ 0.00106487 $ 0.00106487 Praegune hind: $ 0.0042001 $ 0.0042001 $ 0.0042001 Lisateave OccamFi (OCC) hinna kohta

OccamFi (OCC) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud OccamFi (OCC) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate OCC tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: OCC tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate OCC tokeni tokenoomikat, avastage OCC tokeni reaalajas hinda!

OCC – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu OCC võiks suunduda? Meie OCC hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake OCC tokeni hinna ennustust kohe!

