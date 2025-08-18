Mis on OccamFi (OCC)

The http://Occam.fi ecosystem is the first decentralised launchpad & #DeFi ecosystem designed for the Cardano ecosystem. Bringing the Razer's edge of DeFi to #Cardano!

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse OccamFi (OCC) allikas Ametlik veebisait

OccamFi hinna ennustus (USD)

Kui palju on OccamFi (OCC) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie OccamFi (OCC) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida OccamFi nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake OccamFi hinna ennustust kohe!

OCC kohalike valuutade suhtes

Proovige konverterit

OccamFi (OCC) tokenoomika

OccamFi (OCC) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet OCC tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse OccamFi (OCC) kohta Kui palju on OccamFi (OCC) tänapäeval väärt? Reaalajas OCC hind USD on 0.00528978 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune OCC/USD hind? $ 0.00528978 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind OCC/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on OccamFi turukapitalisatsioon? OCC turukapitalisatsioon on $ 134.22K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on OCC ringlev varu? OCC ringlev varu on 25.37M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim OCC (ATH) hind? OCC saavutab ATH hinna summas 17.55 USD . Mis oli kõigi aegade OCC madalaim (ATL) hind? OCC nägi ATL hinda summas 0.00106487 USD . Milline on OCC kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine OCC kauplemismaht on -- USD . Kas OCC sel aastal kõrgemale ka suundub? OCC võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake OCC hinna ennustust

OccamFi (OCC) Olulised valdkonna uudised