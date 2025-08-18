Rohkem infot OCC

OccamFi logo

OccamFi hind (OCC)

Loendis mitteolevad

1 OCC/USD reaalajas hind:

$0.00528978
$0.00528978$0.00528978
-1.20%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
OccamFi (OCC) reaalajas hinnagraafik
OccamFi (OCC) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.00505167
$ 0.00505167$ 0.00505167
24 h madal
$ 0.00540479
$ 0.00540479$ 0.00540479
24 h kõrge

$ 0.00505167
$ 0.00505167$ 0.00505167

$ 0.00540479
$ 0.00540479$ 0.00540479

$ 17.55
$ 17.55$ 17.55

$ 0.00106487
$ 0.00106487$ 0.00106487

+4.25%

-1.22%

+3.44%

+3.44%

OccamFi (OCC) reaalajas hind on $0.00528978. Viimase 24 tunni jooksul OCC kaubeldud madalaim $ 0.00505167 ja kõrgeim $ 0.00540479 näitab aktiivset turu volatiivsust. OCCkõigi aegade kõrgeim hind on $ 17.55 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00106487.

Lüliajalise tootluse osas on OCC muutunud +4.25% viimase tunni jooksul, -1.22% 24 tunni vältel +3.44% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

OccamFi (OCC) – turuteave

$ 134.22K
$ 134.22K$ 134.22K

--
----

$ 526.33K
$ 526.33K$ 526.33K

25.37M
25.37M 25.37M

99,500,000.0
99,500,000.0 99,500,000.0

OccamFi praegune turukapitalisatsioon on $ 134.22K -- 24 tunnise kauplemismahuga. OCC ringlev varu on 25.37M, mille koguvaru on 99500000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 526.33K.

OccamFi (OCC) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse OccamFi ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse OccamFi ja USD hinnamuutus $ +0.0010367397.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse OccamFi ja USD hinnamuutus $ +0.0033478250.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse OccamFi ja USD hinnamuutus $ +0.00029709198684844.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-1.22%
30 päeva$ +0.0010367397+19.60%
60 päeva$ +0.0033478250+63.29%
90 päeva$ +0.00029709198684844+5.95%

Mis on OccamFi (OCC)

The http://Occam.fi ecosystem is the first decentralised launchpad & #DeFi ecosystem designed for the Cardano ecosystem. Bringing the Razer's edge of DeFi to #Cardano!

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse OccamFi (OCC) allikas

Ametlik veebisait

OccamFi hinna ennustus (USD)

Kui palju on OccamFi (OCC) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie OccamFi (OCC) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida OccamFi nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake OccamFi hinna ennustust kohe!

OCC kohalike valuutade suhtes

OccamFi (OCC) tokenoomika

OccamFi (OCC) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet OCC tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse OccamFi (OCC) kohta

Kui palju on OccamFi (OCC) tänapäeval väärt?
Reaalajas OCC hind USD on 0.00528978 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune OCC/USD hind?
Praegune hind OCC/USD on $ 0.00528978. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on OccamFi turukapitalisatsioon?
OCC turukapitalisatsioon on $ 134.22K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on OCC ringlev varu?
OCC ringlev varu on 25.37M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim OCC (ATH) hind?
OCC saavutab ATH hinna summas 17.55 USD.
Mis oli kõigi aegade OCC madalaim (ATL) hind?
OCC nägi ATL hinda summas 0.00106487 USD.
Milline on OCC kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine OCC kauplemismaht on -- USD.
Kas OCC sel aastal kõrgemale ka suundub?
OCC võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake OCC hinna ennustust.
