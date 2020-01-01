OBVIOUS COIN (OBVIOUS) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi OBVIOUS COIN (OBVIOUS) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

OBVIOUS COIN (OBVIOUS) teave this is an obvious play Ametlik veebisait: https://www.theobviouscoin.com/ Ostke OBVIOUS kohe!

OBVIOUS COIN (OBVIOUS) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage OBVIOUS COIN (OBVIOUS) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 19.25K $ 19.25K $ 19.25K Koguvaru: $ 999.70M $ 999.70M $ 999.70M Ringlev varu: $ 999.70M $ 999.70M $ 999.70M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 19.25K $ 19.25K $ 19.25K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00150196 $ 0.00150196 $ 0.00150196 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave OBVIOUS COIN (OBVIOUS) hinna kohta

OBVIOUS COIN (OBVIOUS) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud OBVIOUS COIN (OBVIOUS) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate OBVIOUS tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: OBVIOUS tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate OBVIOUS tokeni tokenoomikat, avastage OBVIOUS tokeni reaalajas hinda!

OBVIOUS – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu OBVIOUS võiks suunduda? Meie OBVIOUS hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake OBVIOUS tokeni hinna ennustust kohe!

