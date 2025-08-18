Rohkem infot OBVIOUS

OBVIOUS COIN logo

OBVIOUS COIN hind (OBVIOUS)

Loendis mitteolevad

1 OBVIOUS/USD reaalajas hind:

--
----
-7.20%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
OBVIOUS COIN (OBVIOUS) reaalajas hinnagraafik
OBVIOUS COIN (OBVIOUS) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00150196
$ 0.00150196$ 0.00150196

$ 0
$ 0$ 0

-0.73%

-7.69%

-5.90%

-5.90%

OBVIOUS COIN (OBVIOUS) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul OBVIOUS kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. OBVIOUSkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.00150196 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on OBVIOUS muutunud -0.73% viimase tunni jooksul, -7.69% 24 tunni vältel -5.90% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

OBVIOUS COIN (OBVIOUS) – turuteave

$ 19.45K
$ 19.45K$ 19.45K

--
----

$ 19.45K
$ 19.45K$ 19.45K

999.70M
999.70M 999.70M

999,700,894.504852
999,700,894.504852 999,700,894.504852

OBVIOUS COIN praegune turukapitalisatsioon on $ 19.45K -- 24 tunnise kauplemismahuga. OBVIOUS ringlev varu on 999.70M, mille koguvaru on 999700894.504852. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 19.45K.

OBVIOUS COIN (OBVIOUS) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse OBVIOUS COIN ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse OBVIOUS COIN ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse OBVIOUS COIN ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse OBVIOUS COIN ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-7.69%
30 päeva$ 0-27.97%
60 päeva$ 0-97.61%
90 päeva$ 0--

Mis on OBVIOUS COIN (OBVIOUS)

this is an obvious play

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse OBVIOUS COIN (OBVIOUS) allikas

Ametlik veebisait

OBVIOUS COIN hinna ennustus (USD)

Kui palju on OBVIOUS COIN (OBVIOUS) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie OBVIOUS COIN (OBVIOUS) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida OBVIOUS COIN nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake OBVIOUS COIN hinna ennustust kohe!

OBVIOUS kohalike valuutade suhtes

OBVIOUS COIN (OBVIOUS) tokenoomika

OBVIOUS COIN (OBVIOUS) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet OBVIOUS tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse OBVIOUS COIN (OBVIOUS) kohta

Kui palju on OBVIOUS COIN (OBVIOUS) tänapäeval väärt?
Reaalajas OBVIOUS hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune OBVIOUS/USD hind?
Praegune hind OBVIOUS/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on OBVIOUS COIN turukapitalisatsioon?
OBVIOUS turukapitalisatsioon on $ 19.45K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on OBVIOUS ringlev varu?
OBVIOUS ringlev varu on 999.70M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim OBVIOUS (ATH) hind?
OBVIOUS saavutab ATH hinna summas 0.00150196 USD.
Mis oli kõigi aegade OBVIOUS madalaim (ATL) hind?
OBVIOUS nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on OBVIOUS kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine OBVIOUS kauplemismaht on -- USD.
Kas OBVIOUS sel aastal kõrgemale ka suundub?
OBVIOUS võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake OBVIOUS hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 16:13:49 (UTC+8)

OBVIOUS COIN (OBVIOUS) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.