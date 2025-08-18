Rohkem infot OBSR

Observer hind (OBSR)

Loendis mitteolevad

1 OBSR/USD reaalajas hind:

$0.0015702
$0.0015702$0.0015702
+0.30%1D
USD
Observer (OBSR) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 11:36:53 (UTC+8)

Observer (OBSR) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.00155363
$ 0.00155363$ 0.00155363
24 h madal
$ 0.00176323
$ 0.00176323$ 0.00176323
24 h kõrge

$ 0.00155363
$ 0.00155363$ 0.00155363

$ 0.00176323
$ 0.00176323$ 0.00176323

$ 0.06177
$ 0.06177$ 0.06177

$ 0
$ 0$ 0

-0.08%

+0.37%

-1.77%

-1.77%

Observer (OBSR) reaalajas hind on $0.0015702. Viimase 24 tunni jooksul OBSR kaubeldud madalaim $ 0.00155363 ja kõrgeim $ 0.00176323 näitab aktiivset turu volatiivsust. OBSRkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.06177 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on OBSR muutunud -0.08% viimase tunni jooksul, +0.37% 24 tunni vältel -1.77% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Observer (OBSR) – turuteave

$ 9.75M
$ 9.75M$ 9.75M

--
----

$ 21.99M
$ 21.99M$ 21.99M

6.21B
6.21B 6.21B

14,000,000,000.0
14,000,000,000.0 14,000,000,000.0

Observer praegune turukapitalisatsioon on $ 9.75M -- 24 tunnise kauplemismahuga. OBSR ringlev varu on 6.21B, mille koguvaru on 14000000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 21.99M.

Observer (OBSR) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Observer ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Observer ja USD hinnamuutus $ -0.0000368970.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Observer ja USD hinnamuutus $ -0.0000564727.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Observer ja USD hinnamuutus $ -0.0002959159743670723.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0+0.37%
30 päeva$ -0.0000368970-2.34%
60 päeva$ -0.0000564727-3.59%
90 päeva$ -0.0002959159743670723-15.85%

Mis on Observer (OBSR)

The OBSERVER is an innovative platform where individuals and private firms trade daily weather data. Anyone in the world can trade weather data that is collected by smartphones, mini weather stations, or automobiles, and receive OBSERVER coins as compensation. The quality of the collected data is verified through big data analysis technology, and the details are recorded in the blockchain. This allows the OBSERVER to create high-resolution weather data that has never been available before.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Observer (OBSR) allikas

Ametlik veebisait

Observer hinna ennustus (USD)

Kui palju on Observer (OBSR) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Observer (OBSR) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Observer nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Observer hinna ennustust kohe!

OBSR kohalike valuutade suhtes

Observer (OBSR) tokenoomika

Observer (OBSR) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet OBSR tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Observer (OBSR) kohta

Kui palju on Observer (OBSR) tänapäeval väärt?
Reaalajas OBSR hind USD on 0.0015702 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune OBSR/USD hind?
Praegune hind OBSR/USD on $ 0.0015702. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Observer turukapitalisatsioon?
OBSR turukapitalisatsioon on $ 9.75M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on OBSR ringlev varu?
OBSR ringlev varu on 6.21B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim OBSR (ATH) hind?
OBSR saavutab ATH hinna summas 0.06177 USD.
Mis oli kõigi aegade OBSR madalaim (ATL) hind?
OBSR nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on OBSR kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine OBSR kauplemismaht on -- USD.
Kas OBSR sel aastal kõrgemale ka suundub?
OBSR võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake OBSR hinna ennustust.
Observer (OBSR) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Lahtiütlus

