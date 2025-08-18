Mis on Observer (OBSR)

The OBSERVER is an innovative platform where individuals and private firms trade daily weather data. Anyone in the world can trade weather data that is collected by smartphones, mini weather stations, or automobiles, and receive OBSERVER coins as compensation. The quality of the collected data is verified through big data analysis technology, and the details are recorded in the blockchain. This allows the OBSERVER to create high-resolution weather data that has never been available before.

Observer hinna ennustus (USD)

Kui palju on Observer (OBSR) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Observer (OBSR) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Observer nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

OBSR kohalike valuutade suhtes

Observer (OBSR) tokenoomika

Observer (OBSR) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet OBSR tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Observer (OBSR) kohta Kui palju on Observer (OBSR) tänapäeval väärt? Reaalajas OBSR hind USD on 0.0015702 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune OBSR/USD hind? $ 0.0015702 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind OBSR/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Observer turukapitalisatsioon? OBSR turukapitalisatsioon on $ 9.75M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on OBSR ringlev varu? OBSR ringlev varu on 6.21B USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim OBSR (ATH) hind? OBSR saavutab ATH hinna summas 0.06177 USD . Mis oli kõigi aegade OBSR madalaim (ATL) hind? OBSR nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on OBSR kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine OBSR kauplemismaht on -- USD . Kas OBSR sel aastal kõrgemale ka suundub? OBSR võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake OBSR hinna ennustust

