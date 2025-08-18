Rohkem infot OPK

Obi PNut Kenobi hind (OPK)

1 OPK/USD reaalajas hind:

$0.00019185
$0.00019185$0.00019185
-10.10%1D
USD
Obi PNut Kenobi (OPK) reaalajas hinnagraafik
Obi PNut Kenobi (OPK) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.04561382
$ 0.04561382$ 0.04561382

$ 0
$ 0$ 0

-0.24%

-10.17%

-14.53%

-14.53%

Obi PNut Kenobi (OPK) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul OPK kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. OPKkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.04561382 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on OPK muutunud -0.24% viimase tunni jooksul, -10.17% 24 tunni vältel -14.53% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Obi PNut Kenobi (OPK) – turuteave

$ 191.00K
$ 191.00K$ 191.00K

--
----

$ 191.00K
$ 191.00K$ 191.00K

999.20M
999.20M 999.20M

999,198,363.216191
999,198,363.216191 999,198,363.216191

Obi PNut Kenobi praegune turukapitalisatsioon on $ 191.00K -- 24 tunnise kauplemismahuga. OPK ringlev varu on 999.20M, mille koguvaru on 999198363.216191. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 191.00K.

Obi PNut Kenobi (OPK) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Obi PNut Kenobi ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Obi PNut Kenobi ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Obi PNut Kenobi ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Obi PNut Kenobi ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-10.17%
30 päeva$ 0-20.86%
60 päeva$ 0-12.36%
90 päeva$ 0--

Mis on Obi PNut Kenobi (OPK)

Inspired by Elon Musk: "If you strike me down, I will become more powerful than you could possibly imagine"... Obi PNut Kenobi, for all squirrels. #OPK Obi PNut Kenobi is the MEME token on the SOL Blockchain Platform. Over 4,000 new $OPK holders and more than 1,000 allies have joined our ranks in the Telegram. We continue to grow and make our voices heard every day. Together we can reach the goal.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Obi PNut Kenobi hinna ennustus (USD)

Kui palju on Obi PNut Kenobi (OPK) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Obi PNut Kenobi (OPK) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Obi PNut Kenobi nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Obi PNut Kenobi hinna ennustust kohe!

Obi PNut Kenobi (OPK) tokenoomika

Obi PNut Kenobi (OPK) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet OPK tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Obi PNut Kenobi (OPK) kohta

Kui palju on Obi PNut Kenobi (OPK) tänapäeval väärt?
Reaalajas OPK hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune OPK/USD hind?
Praegune hind OPK/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Obi PNut Kenobi turukapitalisatsioon?
OPK turukapitalisatsioon on $ 191.00K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on OPK ringlev varu?
OPK ringlev varu on 999.20M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim OPK (ATH) hind?
OPK saavutab ATH hinna summas 0.04561382 USD.
Mis oli kõigi aegade OPK madalaim (ATL) hind?
OPK nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on OPK kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine OPK kauplemismaht on -- USD.
Kas OPK sel aastal kõrgemale ka suundub?
OPK võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake OPK hinna ennustust.
