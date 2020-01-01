OAX (OAX) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi OAX (OAX) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

OAX (OAX) teave OAX is an ERC20 token developed to fuel an open-source decentralized exchange platform “openANX” which provides an aggregated order book to increase liquidity; holds collateral for asset gateways to reduce credit risk; and features an off-chain, predetermined dispute resolution system governed by the Decentralized Autonomous Organization(DAO) to maximize consumer protection. Ametlik veebisait: https://www.oax.org/ Valge raamat: https://www.openanx.org/assets/openANX_White_Paper_Released_Final_ENU_V2.0.pdf Ostke OAX kohe!

OAX (OAX) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage OAX (OAX) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 734.78K $ 734.78K $ 734.78K Koguvaru: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Ringlev varu: $ 55.79M $ 55.79M $ 55.79M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 1.32M $ 1.32M $ 1.32M Kõigi aegade kõrgeim: $ 2.34 $ 2.34 $ 2.34 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00953392 $ 0.00953392 $ 0.00953392 Praegune hind: $ 0.01316949 $ 0.01316949 $ 0.01316949 Lisateave OAX (OAX) hinna kohta

OAX (OAX) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud OAX (OAX) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate OAX tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: OAX tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate OAX tokeni tokenoomikat, avastage OAX tokeni reaalajas hinda!

OAX – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu OAX võiks suunduda? Meie OAX hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake OAX tokeni hinna ennustust kohe!

