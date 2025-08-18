Rohkem infot OAX

OAX hind (OAX)

1 OAX/USD reaalajas hind:

$0.0136176
-1.70%1D
OAX (OAX) reaalajas hinnagraafik
Lehekülga viimati uuendatud: 2025-08-18 15:02:36 (UTC+8)

OAX (OAX) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.01356735
24 h madal
$ 0.01396668
24 h kõrge

$ 0.01356735
$ 0.01396668
$ 2.34
$ 0.00953392
-0.07%

-1.74%

-3.81%

-3.81%

OAX (OAX) reaalajas hind on $0.01360784. Viimase 24 tunni jooksul OAX kaubeldud madalaim $ 0.01356735 ja kõrgeim $ 0.01396668 näitab aktiivset turu volatiivsust. OAXkõigi aegade kõrgeim hind on $ 2.34 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00953392.

Lüliajalise tootluse osas on OAX muutunud -0.07% viimase tunni jooksul, -1.74% 24 tunni vältel -3.81% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

OAX (OAX) – turuteave

$ 759.79K
--
$ 1.36M
55.79M
100,000,000.0
OAX praegune turukapitalisatsioon on $ 759.79K -- 24 tunnise kauplemismahuga. OAX ringlev varu on 55.79M, mille koguvaru on 100000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 1.36M.

OAX (OAX) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse OAX ja USD hinnamuutus $ -0.00024100092680826.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse OAX ja USD hinnamuutus $ -0.0003904783.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse OAX ja USD hinnamuutus $ -0.0009430001.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse OAX ja USD hinnamuutus $ -0.002383724552095387.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.00024100092680826-1.74%
30 päeva$ -0.0003904783-2.86%
60 päeva$ -0.0009430001-6.92%
90 päeva$ -0.002383724552095387-14.90%

Mis on OAX (OAX)

OAX is an ERC20 token developed to fuel an open-source decentralized exchange platform “openANX” which provides an aggregated order book to increase liquidity; holds collateral for asset gateways to reduce credit risk; and features an off-chain, predetermined dispute resolution system governed by the Decentralized Autonomous Organization(DAO) to maximize consumer protection.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas.

Üksuse OAX (OAX) allikas

Ametlik veebisait

OAX hinna ennustus (USD)

Kui palju on OAX (OAX) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie OAX (OAX) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida OAX nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake OAX hinna ennustust kohe!

OAX kohalike valuutade suhtes

OAX (OAX) tokenoomika

OAX (OAX) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet OAX tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse OAX (OAX) kohta

Kui palju on OAX (OAX) tänapäeval väärt?
Reaalajas OAX hind USD on 0.01360784 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune OAX/USD hind?
Praegune hind OAX/USD on $ 0.01360784. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on OAX turukapitalisatsioon?
OAX turukapitalisatsioon on $ 759.79K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on OAX ringlev varu?
OAX ringlev varu on 55.79M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim OAX (ATH) hind?
OAX saavutab ATH hinna summas 2.34 USD.
Mis oli kõigi aegade OAX madalaim (ATL) hind?
OAX nägi ATL hinda summas 0.00953392 USD.
Milline on OAX kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine OAX kauplemismaht on -- USD.
Kas OAX sel aastal kõrgemale ka suundub?
OAX võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake OAX hinna ennustust.
OAX (OAX) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.