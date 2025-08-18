Mis on OAX (OAX)

OAX is an ERC20 token developed to fuel an open-source decentralized exchange platform “openANX” which provides an aggregated order book to increase liquidity; holds collateral for asset gateways to reduce credit risk; and features an off-chain, predetermined dispute resolution system governed by the Decentralized Autonomous Organization(DAO) to maximize consumer protection.

Üksuse OAX (OAX) allikas Valge raamat Ametlik veebisait

OAX (OAX) tokenoomika

OAX (OAX) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet OAX tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse OAX (OAX) kohta Kui palju on OAX (OAX) tänapäeval väärt? Reaalajas OAX hind USD on 0.01360784 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune OAX/USD hind? $ 0.01360784 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind OAX/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on OAX turukapitalisatsioon? OAX turukapitalisatsioon on $ 759.79K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on OAX ringlev varu? OAX ringlev varu on 55.79M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim OAX (ATH) hind? OAX saavutab ATH hinna summas 2.34 USD . Mis oli kõigi aegade OAX madalaim (ATL) hind? OAX nägi ATL hinda summas 0.00953392 USD . Milline on OAX kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine OAX kauplemismaht on -- USD . Kas OAX sel aastal kõrgemale ka suundub? OAX võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake OAX hinna ennustust

