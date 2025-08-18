Mis on OATH (OATH)

The OATH token is a decentralized governance token used to manage the Reaper.Farm, Ethos Reserve, and Digit as well as any future OATH ecosystem platforms / dApps. Each of these protocols are governed by OATH token holders, who can participate in the governance process by voting on proposals to upgrade, improve and expand these protocols via governance proposals / votes. The OATH ecosystem is focused on providing sustainable and positive-sum infrastructure for decentralized financial markets, developing innovative protocols that aim to increase yield for users, reduce costs for developers, and minimize risk wherever possible.

OATH hinna ennustus (USD)

Kui palju on OATH (OATH) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie OATH (OATH) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast?

OATH kohalike valuutade suhtes

OATH (OATH) tokenoomika

OATH (OATH) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri.

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse OATH (OATH) kohta Kui palju on OATH (OATH) tänapäeval väärt? Reaalajas OATH hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune OATH/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind OATH/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on OATH turukapitalisatsioon? OATH turukapitalisatsioon on $ 124.81K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on OATH ringlev varu? OATH ringlev varu on 171.42M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim OATH (ATH) hind? OATH saavutab ATH hinna summas 0.664838 USD . Mis oli kõigi aegade OATH madalaim (ATL) hind? OATH nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on OATH kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine OATH kauplemismaht on -- USD . Kas OATH sel aastal kõrgemale ka suundub? OATH võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake OATH hinna ennustust

