OAKI hind (OAKI)
--
--
-6.58%
-6.58%
OAKI (OAKI) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul OAKI kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. OAKIkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.
Lüliajalise tootluse osas on OAKI muutunud -- viimase tunni jooksul, -- 24 tunni vältel -6.58% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
OAKI praegune turukapitalisatsioon on $ 6.29K -- 24 tunnise kauplemismahuga. OAKI ringlev varu on 999.93M, mille koguvaru on 999925747.455226. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 6.29K.
Tänase päeva jooksul oli üksuse OAKI ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse OAKI ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse OAKI ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse OAKI ja USD hinnamuutus $ 0.
|Periood
|Muutus (USD)
|Muutus (%)
|Täna
|$ 0
|--
|30 päeva
|$ 0
|-12.71%
|60 päeva
|$ 0
|-90.22%
|90 päeva
|$ 0
|--
OAKI is a groundbreaking regenerative finance protocol that transforms token activity into real-world ecological impact, specifically, planting trees. More than a cryptocurrency, OAKI is a community-owned, Web3-native engine for reforestation, climate coordination, and decentralized impact. At its core is the TerraLoop mechanism: a continuous, automated system that converts token treasury sales into verifiable donations to Team Trees, a trusted environmental initiative where $1 directly funds the planting of one tree. As OAKI’s market cap increases, the daily rate of tree planting scales accordingly, turning market activity into measurable climate action. But OAKI isn’t just financial. It’s built as a living strategy game, where users interact with a digital Earth that evolves as real trees are planted. . OAKI also introduces Proof-of-Plant, a transparent, on-chain verification model that tracks every donation and tree planted. This shifts the narrative from vague ESG claims to fully auditable impact. The tokenomics are simple but purposeful: 70% of the token supply goes directly to reforestation via TerraLoop. 20% fuels new climate partnerships. 10% rewards community participation and growth. Airdrops are distributed to active contributors — not just to speculate, but to reward real involvement in growing both forests and the movement. Through this design, OAKI becomes the first cultural layer of ecological regeneration in Web3 — combining smart contracts, transparent giving, and community storytelling to restore the planet. It invites collaboration from NGOs, gamers, DAOs, investors, KOLs and anyone seeking to build a future where finance heals rather than harms. Project: oakiworld.com Trees: teamtrees.org Twitter: @oakiworld
