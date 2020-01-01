O3 Swap (O3) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi O3 Swap (O3) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

O3 Swap (O3) teave O3 Swap, a proprietary cross-chain aggregation protocol, was designed to achieve more efficient trading pathways using 2 solutions. The first solution is Liquidity Aggregation - aggregating the liquidity source across leading Decentralized Exchanges(DEXs) from mainstream blockchains. Another part is Cross-Chain Exchange - implementing cross-chain protocols that allow DeFi users to freely exchange cross-chain assets with one click within their own wallet. There are plenty of sources available in the cryptocurrency market, especially with the emerging burst of Layer 2 projects on Ethereum as well as decentralized environments such as chainBinance Smart Chain and Huobi Eco Chain. These chains are independent from each other, the assets of which are not interconvertible. O3 Swap is changing the game in an effort to realize the interconversion of assets from separate chains. At the same time, O3 aggregator provides the best price quote from more than 10 DEXs for users who are seeking for the best price. Ametlik veebisait: https://o3swap.com/ Ostke O3 kohe!

O3 Swap (O3) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage O3 Swap (O3) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 55.61K $ 55.61K $ 55.61K Koguvaru: $ 49.49M $ 49.49M $ 49.49M Ringlev varu: $ 35.73M $ 35.73M $ 35.73M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 77.04K $ 77.04K $ 77.04K Kõigi aegade kõrgeim: $ 14.87 $ 14.87 $ 14.87 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.00155668 $ 0.00155668 $ 0.00155668 Lisateave O3 Swap (O3) hinna kohta

O3 Swap (O3) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud O3 Swap (O3) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate O3 tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: O3 tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate O3 tokeni tokenoomikat, avastage O3 tokeni reaalajas hinda!

O3 – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu O3 võiks suunduda? Meie O3 hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake O3 tokeni hinna ennustust kohe!

