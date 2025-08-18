O3 Swap hind (O3)
O3 Swap (O3) reaalajas hind on $0.00158513. Viimase 24 tunni jooksul O3 kaubeldud madalaim $ 0.00157481 ja kõrgeim $ 0.00159118 näitab aktiivset turu volatiivsust. O3kõigi aegade kõrgeim hind on $ 14.87 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.
Lüliajalise tootluse osas on O3 muutunud +0.01% viimase tunni jooksul, +0.40% 24 tunni vältel +0.01% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
O3 Swap praegune turukapitalisatsioon on $ 56.63K -- 24 tunnise kauplemismahuga. O3 ringlev varu on 35.73M, mille koguvaru on 49489972.31377274. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 78.45K.
Tänase päeva jooksul oli üksuse O3 Swap ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse O3 Swap ja USD hinnamuutus $ +0.0001387331.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse O3 Swap ja USD hinnamuutus $ -0.0001815051.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse O3 Swap ja USD hinnamuutus $ -0.0008797436756818254.
|Periood
|Muutus (USD)
|Muutus (%)
|Täna
|$ 0
|+0.40%
|30 päeva
|$ +0.0001387331
|+8.75%
|60 päeva
|$ -0.0001815051
|-11.45%
|90 päeva
|$ -0.0008797436756818254
|-35.69%
O3 Swap, a proprietary cross-chain aggregation protocol, was designed to achieve more efficient trading pathways using 2 solutions. The first solution is Liquidity Aggregation - aggregating the liquidity source across leading Decentralized Exchanges(DEXs) from mainstream blockchains. Another part is Cross-Chain Exchange - implementing cross-chain protocols that allow DeFi users to freely exchange cross-chain assets with one click within their own wallet. There are plenty of sources available in the cryptocurrency market, especially with the emerging burst of Layer 2 projects on Ethereum as well as decentralized environments such as chainBinance Smart Chain and Huobi Eco Chain. These chains are independent from each other, the assets of which are not interconvertible. O3 Swap is changing the game in an effort to realize the interconversion of assets from separate chains. At the same time, O3 aggregator provides the best price quote from more than 10 DEXs for users who are seeking for the best price.
MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!
Kui palju on O3 Swap (O3) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie O3 Swap (O3) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida O3 Swap nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Vaadake O3 Swap hinna ennustust kohe!
O3 Swap (O3) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet O3 tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
