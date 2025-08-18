Rohkem infot O3

O3 Hinnainfo

O3 Ametlik veebisait

O3 Tokenoomika

O3 Hinnaprognoos

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

O3 Swap logo

O3 Swap hind (O3)

Loendis mitteolevad

1 O3/USD reaalajas hind:

$0.00158513
$0.00158513$0.00158513
+0.30%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
O3 Swap (O3) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 18:46:27 (UTC+8)

O3 Swap (O3) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.00157481
$ 0.00157481$ 0.00157481
24 h madal
$ 0.00159118
$ 0.00159118$ 0.00159118
24 h kõrge

$ 0.00157481
$ 0.00157481$ 0.00157481

$ 0.00159118
$ 0.00159118$ 0.00159118

$ 14.87
$ 14.87$ 14.87

$ 0
$ 0$ 0

+0.01%

+0.40%

+0.01%

+0.01%

O3 Swap (O3) reaalajas hind on $0.00158513. Viimase 24 tunni jooksul O3 kaubeldud madalaim $ 0.00157481 ja kõrgeim $ 0.00159118 näitab aktiivset turu volatiivsust. O3kõigi aegade kõrgeim hind on $ 14.87 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on O3 muutunud +0.01% viimase tunni jooksul, +0.40% 24 tunni vältel +0.01% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

O3 Swap (O3) – turuteave

$ 56.63K
$ 56.63K$ 56.63K

--
----

$ 78.45K
$ 78.45K$ 78.45K

35.73M
35.73M 35.73M

49,489,972.31377274
49,489,972.31377274 49,489,972.31377274

O3 Swap praegune turukapitalisatsioon on $ 56.63K -- 24 tunnise kauplemismahuga. O3 ringlev varu on 35.73M, mille koguvaru on 49489972.31377274. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 78.45K.

O3 Swap (O3) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse O3 Swap ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse O3 Swap ja USD hinnamuutus $ +0.0001387331.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse O3 Swap ja USD hinnamuutus $ -0.0001815051.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse O3 Swap ja USD hinnamuutus $ -0.0008797436756818254.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0+0.40%
30 päeva$ +0.0001387331+8.75%
60 päeva$ -0.0001815051-11.45%
90 päeva$ -0.0008797436756818254-35.69%

Mis on O3 Swap (O3)

O3 Swap, a proprietary cross-chain aggregation protocol, was designed to achieve more efficient trading pathways using 2 solutions. The first solution is Liquidity Aggregation - aggregating the liquidity source across leading Decentralized Exchanges(DEXs) from mainstream blockchains. Another part is Cross-Chain Exchange - implementing cross-chain protocols that allow DeFi users to freely exchange cross-chain assets with one click within their own wallet. There are plenty of sources available in the cryptocurrency market, especially with the emerging burst of Layer 2 projects on Ethereum as well as decentralized environments such as chainBinance Smart Chain and Huobi Eco Chain. These chains are independent from each other, the assets of which are not interconvertible. O3 Swap is changing the game in an effort to realize the interconversion of assets from separate chains. At the same time, O3 aggregator provides the best price quote from more than 10 DEXs for users who are seeking for the best price.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse O3 Swap (O3) allikas

Ametlik veebisait

O3 Swap hinna ennustus (USD)

Kui palju on O3 Swap (O3) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie O3 Swap (O3) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida O3 Swap nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake O3 Swap hinna ennustust kohe!

O3 kohalike valuutade suhtes

O3 Swap (O3) tokenoomika

O3 Swap (O3) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet O3 tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse O3 Swap (O3) kohta

Kui palju on O3 Swap (O3) tänapäeval väärt?
Reaalajas O3 hind USD on 0.00158513 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune O3/USD hind?
Praegune hind O3/USD on $ 0.00158513. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on O3 Swap turukapitalisatsioon?
O3 turukapitalisatsioon on $ 56.63K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on O3 ringlev varu?
O3 ringlev varu on 35.73M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim O3 (ATH) hind?
O3 saavutab ATH hinna summas 14.87 USD.
Mis oli kõigi aegade O3 madalaim (ATL) hind?
O3 nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on O3 kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine O3 kauplemismaht on -- USD.
Kas O3 sel aastal kõrgemale ka suundub?
O3 võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake O3 hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 18:46:27 (UTC+8)

O3 Swap (O3) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.