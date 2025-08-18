Mis on O3 Swap (O3)

O3 Swap, a proprietary cross-chain aggregation protocol, was designed to achieve more efficient trading pathways using 2 solutions. The first solution is Liquidity Aggregation - aggregating the liquidity source across leading Decentralized Exchanges(DEXs) from mainstream blockchains. Another part is Cross-Chain Exchange - implementing cross-chain protocols that allow DeFi users to freely exchange cross-chain assets with one click within their own wallet. There are plenty of sources available in the cryptocurrency market, especially with the emerging burst of Layer 2 projects on Ethereum as well as decentralized environments such as chainBinance Smart Chain and Huobi Eco Chain. These chains are independent from each other, the assets of which are not interconvertible. O3 Swap is changing the game in an effort to realize the interconversion of assets from separate chains. At the same time, O3 aggregator provides the best price quote from more than 10 DEXs for users who are seeking for the best price.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse O3 Swap (O3) allikas Ametlik veebisait

O3 Swap hinna ennustus (USD)

Kui palju on O3 Swap (O3) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie O3 Swap (O3) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida O3 Swap nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake O3 Swap hinna ennustust kohe!

O3 kohalike valuutade suhtes

Proovige konverterit

O3 Swap (O3) tokenoomika

O3 Swap (O3) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet O3 tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse O3 Swap (O3) kohta Kui palju on O3 Swap (O3) tänapäeval väärt? Reaalajas O3 hind USD on 0.00158513 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune O3/USD hind? $ 0.00158513 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind O3/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on O3 Swap turukapitalisatsioon? O3 turukapitalisatsioon on $ 56.63K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on O3 ringlev varu? O3 ringlev varu on 35.73M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim O3 (ATH) hind? O3 saavutab ATH hinna summas 14.87 USD . Mis oli kõigi aegade O3 madalaim (ATL) hind? O3 nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on O3 kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine O3 kauplemismaht on -- USD . Kas O3 sel aastal kõrgemale ka suundub? O3 võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake O3 hinna ennustust

O3 Swap (O3) Olulised valdkonna uudised